Spende der Vierländer Volksbank: Kinder lernen im Haus im Park bald schwimmen

Beim ersten Netzwerkgrillen der Vierländer Volksbank wurde ein Scheck übergeben. Was mit den 2000 Euro passiert.

Scheckübergabe beim Netzwerkgrillen am Spieker Markt: Johann Bertz und Kerstin Andresen (Geschäftsführer vom Haus im Park) sowie Marco Fritzler (Schulleiter der Schule Sander Straße) nehmen den Scheck von Regionalboard-Mitglied Dorrit Marks (Marks Einrichtungen) und Karsten Voß (VReG-Vorstandsmitglied) entgegen.

Kirchwerder. Zum ersten Mal hatten die Mitglieder des Regionalboards Hamburg der Volksbank Raiffeisenbank eG (VReG) zum „Netzwerkgrillen“ eingeladen. Und die Premiere ist geglückt: Zahlreiche Gäste kamen am Donnerstagabend (31. August) nach Feierabend bei Bratwurst, Kaffee und kühlen Getränken vor der Filiale der Vierländer Volksbank am Spieker Markt zum lockeren Klönschnack zusammen.

Die Regionalboards wurden im Rahmen der Fusion der Volksbank Raiffeisenbanken gegründet, erklärte Vorstandsmitglied Karsten Voß. Dadurch soll weiterhin der Kontakt zu den Kunden in den fünf Regionen der VReG gepflegt werden. In jedem Regionalboard sind etwa acht bis zehn Mitglieder vertreten.

Vierländer Volksbank macht’s möglich: Schwimmunterricht für Kinder im Haus im Park

Die Mitglieder des Hamburger Regionalboards organisierten nicht nur das Netzwerkgrillen, sondern durften auch darüber entscheiden, wer mit einer Spende bedacht werden soll, die von der VReG zur Verfügung gestellt wurde.

Ein Scheck über 2000 Euro wurde so im Rahmen des „Netzwerkgrillens“ an die Geschäftsführer vom Haus im Park Johann Bertz und Kerstin Andresen sowie den Schulleiter der Schule Sander Straße Marco Fritzler übergeben. Damit soll die Förderung der Schwimmfähigkeit von Grundschulkindern unterstützt werden. „Wir freuen uns, der Region so etwas wiedergeben zu können“, betont VReG-Vorstandsmitglied Karsten Voß.

Bedarf nach Schwimmunterricht ist groß

Für Regionalboard-Mitglied Dorrit Marks sei die Unterstützung vom Haus im Park eine „Herzensangelegenheit“, ebenso die der Schule Sander Straße, wo alle ihre drei Kinder zur Schule gegangen seien, erklärte die Geschäftsleiterin von Marks Einrichtungen.

Der Bedarf nach Schwimmunterricht sei groß, denn selbst im vierten Jahrgang würde es zahlreiche Kinder geben, die als Nichtschwimmer gelten, weiß Schulleiter Marco Fritzler. Die Corona-Pandemie, in der Schwimmunterricht lange Zeit nicht möglich war, habe die Situation noch verschärft. Mit der Spende soll der Schwimmunterricht in der Vorschulklasse gefördert werden, erläutert der Schulleiter. Und darauf freut sich auch schon das Haus im Park, wo der Unterricht stattfinden soll. Das Haus am Gräpelweg werde durch die junge Generation noch einmal ganz anders belebt, ist Geschäftsführer Joachim Bertz überzeugt.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.