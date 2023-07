Deichprogramm 21037: Sommerferien-Angebote vom Segeln bis zur Kinder-Olympiade

Hamburg. Jugendeinrichtungen im Landgebiet haben für die Sommerferien und darüber hinaus ein abwechslungsreiches Programm für den Nachwuchs zusammengestellt. Das „Deichprogramm 21037“ umfasst unter anderem ein Go-Kart-Spektakel, einen Abstecher in einen Kletterpark, „Robinsonsegeln“ und eine Kinder-Olympiade.

Am Dienstag, 25. Juli, 10 bis 14 Uhr, wird vor der Bootshalle gegenüber dem Haus Warwisch am Wrauster Bogen 54 ein Go-Kart-Spektakel angeboten. Mitmachen dürfen Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung im Haus Warwisch unter Telefon 040/723 04 58 oder per E-Mail an deichprogramm@hauswarwisch.de.

„Deichprogramm 21037“ in den Sommerferien bietet viel Spaß und Abwechslung

Schnuppersegeln ist für den Freitag, 28. Juli, 10 bis 13 Uhr, geplant. Teilnehmer ab acht Jahren treffen sich am Bootssteg des Hauses Warwisch bei der Bushaltestelle Overhaken. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

In einen Kletterpark soll es am Montag, 7. August, 11 bis 16 Uhr, gehen. Kinder ab zehn Jahren treffen sich am Eingang „Elbblick“ des Hauses Warwisch. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Eine Anmeldung beim Haus Warwisch ist bis zum 30. Juli erforderlich.

Ausflug zu wilden Tieren

In den Serengetipark Hodenhagen soll es am Dienstag, 8. August, 8.30 bis etwa 19 Uhr, gehen. Mitfahren dürfen Kinder ab acht Jahren. Treffpunkt ist das Haus Warwisch (Eingang „Elbblick“), bei dem man sich auch bis zum 30. Juli anmelden muss. Kosten: 25 Euro.

Ein „Deichsommer“ wird in der Bootshalle gegenüber Wrauster Bogen 54 am Donnerstag, 10. August, 15 bis 18 Uhr, gefeiert. Mitfeiern dürfen Besucher ab sieben Jahren. Eintritt: 2 Euro. Anmeldung bis zum 8. August beim Haus Warwisch.

Segeln mit kleinen Holzbooten

Von Montag, 14. bis Freitag, 18. August, wird in „Robinsonjollen“, kleinen Holzbooten, gesegelt – täglich zwischen 9 und 11.30 Uhr (erste Gruppe) und von 12 bis 14.30 Uhr (zweite Gruppe). Mitsegeln dürfen Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren. Treffpunkt ist der Bootssteg des Hauses Warwisch. Die Teilnahme an dem fünftägigen Kursus kostet 45 Euro. Eine Anmeldung beim Haus Warwisch ist erforderlich.

Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren können am Mittwoch, 23. August, eine Fahrradtour machen. Los geht es um 10 Uhr am Haus Warwisch (Treffpunkt: Eingang „Elbblick“). Nach Bewältigung der rund 20 Kilometer langen Tour kehren die Radfahrer gegen 16 Uhr dorthin zurück. Kosten: 2 Euro. Eine Anmeldung beim Haus Warwisch ist bis Dienstag, 22. August, erforderlich.

Basteln mit Kunstharz

Im Jugendzentrum Vierlanden am Kirchwerder Elbdeich 276 soll am Sonnabend, 26. August, mit Kunstharz gebastelt werden: Kinder ab acht Jahren sind von 11 bis 14 Uhr in dem Juz am alten Deich an der richtigen Adresse. Kosten: 2 Euro. Um Anmeldung bis Sonnabend, 19. August, wird gebeten – per E-Mail an juzvierlande@gmx.de oder telefonisch unter 040/723 96 00.

Der Sport-Club Vier- und Marschlande (SCVM) organisiert für Sonnabend, 9. September, eine „Kinder-Olympiade“. Zwischen 14 und 16 Uhr soll es in der Halle Fünfhausen am Sporthallenweg 1 (Durchdeich) sportlich zugehen. Um 17 Uhr ist die Preisverleihung. Die Teilnahme ist kostenlos.

Porzellan bemalen

Porzellan wird am Sonnabend, 23. September, im Juz Vierlanden bemalt. Junge Künstler ab acht Jahren sind dort von 11 bis 14 Uhr willkommen. Kosten: 2 Euro. Interessierte müssen sich bis zum 16. September im Juz anmelden.

Weitere Informationen zu den Angeboten finden sich im Internet unter www.deichprogramm21037.de.