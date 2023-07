Rosentage in Kirchwerder: Alles über die Königin der Blumen

Vierländer Rosenhof erwartet am Wochenende bis zu 1500 Besucher. Die können sogar eine Rosentorte genießen. Was es sonst noch gibt.

Kirchwerder. An Wochenenden mit besonders schönem Wetter besuchten bis zu 1500 Menschen die Rosentage auf dem Vierländer Rosenhof, berichtet Betreiber Jan Janßen. Am kommenden Wochenende soll die Sonne scheinen und das Thermometer auf um die 30 Grad Celsius ansteigen. Genau das richtige Wetter für die Rosentage am Kirchwerder Hausdeich 182?

Am Sonnabend, 8., und Sonntag, 9. Juli, jeweils zwischen 9 und 17 Uhr, dreht sich auf dem Vierländer Rosenhof alles um die Königin der Blumen. Jan Janßen informiert gern über seine zahlreichen Sorten, berät Rosenfreunde in Sachen Hege und Pflege. Sabine Röhrs, an den Rosentagen für Dekorationsartikel und Gastronomie zuständig, backt Rosentorte nach einem alten Vierländer Rezept, hat für die Gäste auch Kuchen und Kaffee parat.

Rosentage auf dem Vierländer Rosenhof mit Torte und Bestellservice

Die Firma Baumschulen Münster aus Elmshorn präsentiert Clematis und Schlingpflanzen. „Die Mitarbeiter von Münster sind bei uns nur an den Rosentagen präsent“, sagt Janßen. Damit die Clematis-Experten am Wochenende auch spezielle Wünsche erfüllen können, können vorab Bestellungen aufgegeben werden – unter Telefon 04121/45 20 03 und per E-Mail an info@clematis-muenster.de.

Jan Janßen organisiert die Rosentage seit nunmehr 20 Jahren, kümmert sich aber auch sonst täglich um die edlen Blumen. „Sie wachsen auch bei längeren Dürrephasen, trotzen dem Klimawandel“, sagt er. Als Pfahlwurzler würden sich Rosen das benötigte Wasser der Tiefe holen.

Intensiver Duft und Bienenfreundlichkeit sind gefragt

Nach wie vor seien intensiv duftende und/oder bienenfreundliche (durch offene Blüten mit Pollen) Rosen sehr gefragt. „Seit einigen Jahren sind auch Violett-Blau-Töne angesagt.“