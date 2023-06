Leckeres Schulessen ohne Fleisch: „Echt kuh-l“

Kirchwerder. Gesunde Ernährung ist ein Thema, mit dem sich die Schüler der Klasse 6 E der Stadtteilschule Kirchwerder bestens auskennen: Die 23 Jungs und Mädchen haben sich ein halbes Jahr lang intensiv mit ökologischer Landwirtschaft, Vitamingehalt und nachhaltiger Produktion auseinandergesetzt, angeleitet von Lehrerin Meike Lange. Ihre Mühe wurde belohnt: Bei dem bundesweiten Wettbewerb „Echt kuh-l!“ des Bundeslandwirtschaftsministeriums und der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung erreichten die Schüler in der Sparte der Jahrgänge fünf und sechs den dritten Platz und erhielten dafür neben einer Trophäe in Form einer bronzenen Kuh auch 750 Euro für die Klassenkasse.

Die Schüler beschäftigten sich vielfältig mit dem vorgegebenen Thema „Essen macht Schule! Bio, vielfältig und gesund!“: Sie erstellten einen Kalender, auf dem dargestellt ist, welches regionale Bio-Gemüse und -Obst in welcher Jahreszeit erhältlich ist. Sie füllten eine Lern-App mit Quizfragen rund um Ernährung, malten Plakate, die für gesunde und vielfältige Verpflegung in der Schule werben. Die Plakate wurden in der Küche der Stadtteilschule präsentiert.

Gesunde Ernährung: Schüler aus Kirchwerder bei Wettbewerb erfolgreich

Dort kreierten die Kinder auch lecker belegte Brote, Smoothies und Wraps für die Schulpause, die sie auch fotografierten. Außerdem schrieben sie einen Rap-Song zu dem Thema. „Die Schüler haben verschiedene Ideen ausprobiert, durften ihre Kreativität ausleben und sind in Bezug auf nachhaltige Schulverpflegung kleine Profis geworden“, sagt Meike Lange.

Während etwa Salat und Frischkäse für die Brote und Wraps zum Einsatz kamen, wurde auf Fleisch und Wurst komplett verzichtet, auch auf Bio-Fleisch. Denn für die Produktion von Fleisch wird sehr viel Energie benötigt, es hat also eine schlechte Klimabilanz. Statt dessen orientierten sich die Schüler an dem von ihnen erdachten Spruch „Mit Energy zum Mathegenie“ und bereiteten „Energy Balls“ zu, Kugeln aus Trockenfrüchten, Körnern, Kokosöl- und -raspeln. Geplant ist, die Energiebälle im Schulkiosk zu verkaufen.

„Vor einigen Jahren haben wir schon einmal erfolgreich an dem Wettbewerb teilgenommen“, sagt Meike Lange. „Damals hat eine achte Klasse den ersten Platz erzielt.“ Die Sechstklässler, die sich nun mit viel Eifer in das Projekt gestürzt hätten, haben sich nicht zum ersten Mal in der Schule mit Lebensmitteln beschäftigt: „Gesunde Ernährung ist bei uns an der Schule spätestens in der fünften Klasse ein Unterrichtsthema“, sagt Meike Lange.

Ernährung ist spätestens ab fünfter Klasse Unterrichtsthema

An dem Wettbewerb beteiligten sich knapp 5200 Schüler, die insgesamt 617 Arbeiten einreichten. Von dem Preisgeld wollen die Stadtteilschüler in Kirchwerder etwas Schönes finanzieren, vielleicht eine Ausfahrt. Was genau, wird noch im Klassenrat besprochen.

Die Arbeiten der Schüler zu dem Projekt sind im Internet zu sehen. Wer auf stadtteilschule-kirchwerder.hamburg.de klickt, findet in der Rubrik „Neuigkeiten aus der Schule“ einen Link. Zudem sind die Gewinner aus Kirchwerder auf der Seite echtkuh-l.de („Showroom 2023“/„Platzierungen in der Altersgruppe II“) zu sehen.