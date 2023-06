Ausbau für neue Schule in Kirchwerder: Kirchenheerweg ab 26. Juni gesperrt

Kirchwerder. Vor dem Gelände der neuen Stadtteilschule Kirchwerder am Kirchenheerweg wird die Straße grundinstandgesetzt: Dafür ist ab Montag, 26. Juni, erneut eine zweiwöchige Vollsperrung des gut 100 Meter langen Straßenabschnitts zwischen den Hausnummern 74 und 86, gegenüber der Baustelle, notwendig, teilt das Bergedorfer Bezirksamt mit. Die Sperrung soll voraussichtlich bis Freitag, 7. Juli, andauern.

Bereits im März und Mai hatte es in dem Bereich Sperrungen gegeben: Nun soll die zweite Fahrbahnhälfte in voller Breite und Tiefe nördlich der Betonbushaltestelle erneuert werden, erklärt Bezirksamtssprecher Lennart Hellmessen. „Da die Baugruben zu tief sind und die Einbaumaschinen wie Fertiger und Walzen zu groß, um einseitig den Verkehr daran vorbeizuführen, muss der Bereich gesperrt werden“, sagt Lennart Hellmessen.

Die Bauarbeiten werden in mehrere Abschnitte geteilt, damit die Schulbaustelle keinen Stillstand wegen der Straßenbauarbeiten erleidet, so Hellmessen. Nach dieser erneuten Vollsperrung werde die Fahrbahn komplett fertig sein, kündigt der Bezirksamtssprecher an. Letzte Nebenflächen sollen noch fertiggestellt werden, während der Verkehr mit einer Ampelanlage an der Baustelle vorbeigeführt wird. „Die Straßenbaustelle Kirchenheerweg wird im Sommer 2023 fertig sein“, teilt das Bezirksamt mit.

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) werden in der Zeit der Vollsperrung mit den jeweiligen Buslinien über den Süderquerweg, den Kirchwerder Mühlendamm und den Kirchwerder Hausdeich umgeleitet. Über die Route wird auch der motorisierte Individualverkehr umgeleitet. Rettungsfahrzeuge haben keine Durchfahrtsmöglichkeit. Fußgänger werden am Baufeld vorbeigeführt.

Schulneubau soll im Laufe des Schuljahres 2024/25 bezugsfertig sein

Zusammen mit der bauausführenden Firma werde alles daran gesetzt, Beeinträchtigungen im Verkehrsablauf auf das unvermeidbare Maß zu beschränken, erklärt Lennart Hellmessen. „Die Bauleitung des Bezirksamtes bedankt sich recht herzlich für die sehr gute Kommunikation und Abstimmung mit allen Anwohnerinnen und Anwohnern im Baustellenbereich des Kirchenheerweges“, betont der Bezirksamtssprecher.

Nur durch den direkten Kontakt mit den Anwohnenden könne die Baumaßnahme erfolgreich beendet werden, so Hellmessen. Der Schulneubau soll im Laufe des Schuljahres 2024/25 abgeschlossen und die Gebäude bezugsfertig sein.