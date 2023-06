Landgebiet: Spontane Hochzeit auf dem Rosenhof? Personalausweis genügt!

Kirchwerder. Die evangelische Kirche in Hamburg schüttelt Staub ab und geht neue Wege: Sie hat eine Agentur gegründet, um spontane Hochzeiten zu ermöglichen – auch an ungewöhnlichen Orten in der Hansestadt außerhalb der Gotteshäuser. Angelika Gogolin, eine von vier Pastorinnen und Pastoren der Agentur st. moment, ist am Sonnabend, 17. Juni, 12 bis 16 Uhr, auf dem Vierländer Rosenhof zu Gast, um Heiratswillige kirchlich zu trauen und Besucher zu segnen. Jedermann ist willkommen, auch wenn es nur darum geht, einem Musiker zuzuhören, oder Sekt, Torte und die Schönheit des Rosenhofs zu genießen.

Bei den Hochzeiten inmitten von prächtig blühenden Rosen am Kirchwerder Hausdeich 182 handelt es sich um eine Premiere. Zudem ist das Angebot der erste und vorerst einzige feste Termin, den die Agentur st. moment in den Vier- und Marschlanden anbietet. Angelika Gogolin (47) war auf der Suche nach schönen Orten, kannte den Rosenhof von privaten Besuchen her. Inhaber Jan Janßen (54) habe sie sofort von dem ungewöhnlichen Projekt überzeugen können. „Der Hof ist ein superschönes Ausflugsziel und der Rosengarten besonders romantisch“, sagt sie.

Landgebiet: Auf Vierländer Rosenhof spontan Hochzeit feiern

Bei der Premiere wird Angelika Gogolin von Pastor Fabio Fried verstärkt. „Wir werden maximal acht Paare verheiraten können“, sagt sie. Bisher habe sich ein Paar angemeldet, mit spontanen Paaren sei zu rechnen. Wer auf sicher gehen und sich für eine Hochzeit auf dem Rosenhof anmelden möchte, kann sich bei Angelika Gogolin telefonisch bis zum Abend des 16. Juni ein Zeitfenster reservieren: 0176/19 51 98 09.

„Wir kommen überall hin“, sagt die Pastorin, die auf dem rechten Arm großflächig tätowiert ist und auch schon Paare in einer Kiezkneipe verheiratet hat. Zu den festen Terminen können heiratswillige Paare spontan erscheinen, „sie müssen nur ihre Personalausweise mitbringen“, betont Angelika Gogolin. Hochzeiten beim Christopher Street Day und auf dem Hamburger Dom soll es ebenfalls geben. „Wir haben viele Kooperationspartner“, sagt sie.

Taufen in Schwimmbädern, Gottesdienste in Cafés

Für die Agentur-Pastoren sei es eine Selbstverständlichkeit, dass sich auch gleichgeschlechtliche Paare das Jawort geben können. Weitere Besonderheiten: Getraut würden auch Menschen, die nicht in der Kirche sind. Dieses Selbstverständnis herrscht in der evangelischen Kirche nicht immer und überall. Außerdem sei eine standesamtliche Trauung in diesem Fall keine Voraussetzung für die kirchliche Zeremonie.

Die 2022 gegründete Agentur verzeichnet viele Buchungen, betont die 47-Jährige. Sie und ihre drei Pastoren-Kollegen würden von vielen Gemeinde-Pastoren verstärkt. Auch Taufen und Bestattungen an ungewöhnlichen Orten hat die Agentur in ihrem Repertoire, auch sie seien stark nachgefragt. So würden Eltern ihren Nachwuchs beispielsweise in Schwimmbädern taufen lassen, würden Bestattungsgottesdienste in Cafés gefeiert.

„Vierländer Rosentorten“ sind nicht im Paket enthalten

Die sogenannten Hochzeitspakete der Agentur umfassen einen Pastor, einen Musiker und die Location. Dafür müssen die künftigen Eheleute nichts bezahlen. Die „Pakete“ werden für bestimmte Termine angeboten. Werden Hochzeiten außerhalb dieser Termine abgesprochen, kommt es darauf an, ob einer der Agentur-Musiker und eine kostenlose Location verfügbar sind. Ansonsten muss das heiratswillige Paar selbst einen Musiker buchen und gegebenenfalls Geld für die Nutzung der Wunsch-Location ausgeben.

Auch die Verpflegung ist, falls gewünscht, nicht umsonst: So werden von Sabine Janßen vom Rosenhof-Team Getränke und „Vierländer Rosentorten“ bereitgestellt, die nicht im Hochzeitspaket der Kirche enthalten sind.

„Jedermann ist willkommen, auch, um sich segnen zu lassen oder um sich ein Lied zu wünschen“, sagt die Pastorin. Aus 15 Titeln könne ein Song ausgewählt werden, darunter „All you need is love“ von den Beatles und „Ein Kompliment“ von Sportfreunde Stiller.

Im Sommer 2024 sollen erneut Hochzeiten auf dem Vierländer Rosenhof als fester Termin angeboten werden. Der Hof hat am 17. Juni, 9 bis 16 Uhr, regulär geöffnet. Weitere Informationen zu dem neuen Angebot der Kirche gibt es im Internet unter www.stmoment.hamburg.