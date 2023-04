Kirchenheerweg wird im Mai für eine Woche voll gesperrt

Derzeit wird der Verkehr per Ampelschaltung an der Baustelle auf dem Kirchenheerweg vorbeigeführt.

Hamburg. Auf Höhe der neuen Stadtteilschule Kirchwerder wird seit März der Kirchenheerweg ausgebaut. Nachdem in den Frühjahrsferien bereits eine Straßenhälfte unter Vollsperrung neu aufgebaut wurde, wird der Verkehr derzeit per Ampelschaltung an dem Baufeld vorbeigeführt. Doch im Mai muss der Kirchenheerweg erneut auf einer Länge von gut 100 Metern zwischen den Hausnummern 78 und 88 voll gesperrt werden.

Geplant ist die Sperrung im Zeitraum von Donnerstag, 4. Mai, bis voraussichtlich Mittwoch, 10. Mai. Während der Vollsperrung werden der Asphalt und die Deckschicht auf dem gesamten Abschnitt südlich des Fahrbahnteilers aufgebracht. Danach wird der Gehweg westlich der Straße hergestellt und der Verkehr währenddessen wieder mit einer Ampel an der Baustelle vorbei geführt.

Baustelle soll im Juni abgeschlossen werden

Perspektivisch wird dann auch die Fahrbahn nördlich des Fahrbahnteilers hergestellt. Da das Bezirksamt eine ständige Zufahrt zur Schulbaustelle garantieren muss, kann das erst im Anschluss an die jetzigen Maßnahmen geschehen, erklärt die Bergedorfer Verwaltung. Je nach Wetter hofft das Bezirksamt darauf, die Baustelle im Juni abzuschließen.

Während der Vollsperrung können nur Fußgänger die Baustelle passieren. Der Rad- und Autoverkehr wird über eine Umleitungsstrecke geführt. Anwohnerinnen und Anwohner erhalten eine separate Anliegerinformation.

Die Maßnahme ist mit der zuständigen Verkehrsbehörde, der Feuerwehr und der Stadtreinigung Hamburg abgesprochen, teilt das Bezirksamt mit. Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) werden in der Zeit über den Süderquerweg, Kirchwerder Mühlendamm und den Kirchwerder Hausdeich mit ihren Buslinien umgeleitet. Zusammen mit der bauausführenden Firma werde alles daran gesetzt, Beeinträchtigungen im Verkehrsablauf auf das unvermeidbare Maß zu beschränken, betont Bezirksamtssprecher Lennart Hellmessen.

