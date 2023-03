Wer Material abzugeben hat, kann sich bei den Ehrenamtlichen melden. Was in diesem Jahr für Ostern geplant ist.

Tradition in Kirchwerder

Tradition in Kirchwerder Junggesellenclub Gambrinus sammelt für das Osterfeuer

Kirchwerder. Die Junggesellen des Unterhaltungsclubs Gambrinus wollen am Sonnabend, 8. April, wieder eines der größten Osterfeuer der Stadt im Deichvorland von Kirchwerder (Höhe Sander Deichweg) entzünden. Direkt an der Elbe sollen ab etwa 20 Uhr die Flammen den Abendhimmel erhellen. Dafür wird Material gesammelt: Die Junggesellen sind ab dem 18. März täglich mit ihrem Vereinstrecker unterwegs, um von Kirchwerder aus bis an die Grenzen von Ochsenwerder, Neuengamme und Altengamme naturbelassenes Holz einzusammeln.

Wer Brennmaterial für die Junggesellen zum Abholen hat, kann sich telefonisch bei den Gambrinen melden unter 0151/64 41 32 00 oder bei Facebook (Unterhaltungsclub Gambrinus 1885 e.V.) eine Nachricht schicken. Mitgenommen wird allerdings nur unbehandelter Baum- und Strauchschnitt sowie sonstige Pflanzenreste. Das Material muss zudem abgelagert, trocken und frei von Verpackungen und sonstigen Anhaftungen sein, betonen die Junggesellen.

Es gibt wieder eine Aftershowparty mit DJ im Zelt

Die Planungen für das Osterfeuer der ehrenamtlichen Gambrinen laufen bereits seit Februar auf Hochtouren. Denn jedes Jahr müssen etliche Genehmigungen eingeholt sowie Getränke und Speisen organisiert werden. Zudem wird es dieses Jahr wieder ein Festzelt mit einer Aftershowparty und DJ geben.