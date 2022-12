Hauptuntersuchung: Trecker-TÜV in den Vier- und Marschlanden – die Termine

Hamburg. Um den Landwirten der Vier- und Marschlande den Weg zum TÜV-Hanse zu ersparen, kommt Prüfer Volker Schwab auch im nächsten Jahr hinaus aufs Land zu seinen Prüflingen. Der Bauernverband Hamburg organisiert ab Ende Januar wieder den sogenannten Trecker-TÜV.

An vier Sammelstellen können die Fahrzeuge vorgeführt werden. Sie müssen gereinigt sein, zudem müssen ihre Fabrikschilder und Fahrgestellnummern gut lesbar sein. Dann soll es auch wieder möglich sein, sich die Wartezeit mit einer Mahlzeit oder einem kalten oder wärmenden Getränk zu vertreiben. Das kulinarische Angebot musste in der Hochphase der Corona-Pandemie entfallen.

Trecker-TÜV: Prüfer kommt viermal raus ins Landgebiet

Los geht es für den Bereich Kirchwerder, Kirchwerder-Seefeld, Warwisch und Zollenspieker. Prüftermin ist dort am Dienstag, 24. Januar, 8.30 bis 14 Uhr, bei Kücken’s Gasthof am Neuengammer Hinterdeich 54. Weiter geht es für Landwirte aus Ochsenwerder, Tatenberg und Spadenland am Donnerstag, 2. Februar, 8.30 bis 13 Uhr, am Landhaus Voigt (Ochsenwerder Norderdeich 113).

Der Hof Schmoldt am Horster Damm 173 wird am Dienstag, 7. Februar, 8.30 bis 14 Uhr, Prüfstelle für Altengamme, Neuengamme und Krauel. Vierter und letzter Trecker-TÜV-Termin ist am Dienstag, 14. Februar, 8.30 bis 14 Uhr für Billwerder, Moorfleet, Reitbrook und Allermöhe bei Dirk und Lars Eggers GbR am Moorfleeter Deich 411.