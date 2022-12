Feuer in Kirchwerder: Feuerwehr löscht am Elbdeich brennenden Zirkuswagen

Kirchwerder. Ein am Kirchwerder Elbdeich abgestellter früherer Zirkuswagen ist am Sonntag, 18. Dezember, gegen 5.15 Uhr in Brand geraten. Der 14 Meter lange Wagen, der von seiner Eigentümerin als Hobbyraum zum Musizieren genutzt wird, brannte im Dachbereich am Ofenrohr. Zu dem Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand in dem Wagen.

Die Freiwillige Feuerwehr Kirchwerder-Nord und die Bergedorfer Berufsfeuerwehr öffneten das Dach des Wagens im Bereich des Ofenrohres mit einer Axt, entfernten Dachelemente und löschten das Feuer unter Atemschutz von einer Steckleiter aus. Die Feuerwehrleute bauten das Ofenrohr aus und suchten mit Hilfe einer Wärmebildkamera außerhalb und innerhalb des Zirkuswagens nach versteckten Glutnestern.

Feuer in einem 14 Meter langen, früheren Zirkuswagen in Kirchwerder

Die Eigentümerin, die in einem Nachbarhaus wohnt, hatten den Alarmton des im Wagen installierten Rauchmelders gehört und das Feuer im Dachbereich gesehen. Daraufhin alarmierte die Frau die Feuerwehr. Der Wagen stand in einem frei stehenden Unterstand aus Holzbalken mit Wellblechdach. Der Unterstand ist etwa 50, 60 Meter von dem nächsten Wohnhaus entfernt, befindet sich auf einem Grundstück der Eigentümerin des ausgedienten Zirkuswagens.

Laut Pressestelle der Polizei Hamburg habe kein Übergreifen der Flammen auf den Unterstand gedroht, der Sachschaden halte sich in Grenzen. Die Ursache für den Brand sei unklar, Hinweise auf eine Straftat lägen nicht vor.