Rieck-Haus: Open-Air-Gottesdienst mit Bischöfin

Anlässlich der Bibelfliesen-Ausstellung predigt Kirsten Fehrs am Museum in Curslack. Pastor Waltsgott führt durch die Scheune.

Hamburg. Ein Vierländer Gottesdienst wird am Sonntag, 3. September, am Rieck-Haus gefeiert. Anlässlich der Bibelfliesen-Ausstellung, die aktuell in der Scheune des Freilichtmuseums am Curslacker Deich 284 gezeigt wird, bitten die Kirchengemeinde St. Nicolai zu Altengamme und die Bergedorfer Museumslandschaft von 11 Uhr an zu einem Open-Air-Gottesdienst – wenn es trocken und milde bleibt. Bei schlechtem Wetter wird die Diele des alten Bauernhauses für die Besucher geöffnet.

In der aktuellen Sonderausstellung in der Scheune geht es um blau-weiße Bibelfliesen, wie sie früher in den Stuben vieler wohlhabender Bauernhäuser zu sehen waren.

Foto: Lena Diekmann

Als besonderer Gast wird Bischöfin Kirsten Fehrs zum Gottesdienst erwartet. Sie wird über das Gleichnis vom barmherzigen Samariter predigen. Auch Pastor i.R. Kurt Perrey vom Ökumenischen Arbeitskreis Kulturgut Bibelfliesen aus Emsdetten wird bei dem Gottesdienst dabei sein. Der Arbeitskreis hat sich verdient gemacht für die Erforschung der Bibelfliesen und für die Ausstellung im Rieck-Haus diverse Originalfliesen und viel Hintergrundwissen zur Verfügung gestellt, betont Pastor Martin Waltsgott.

Bischöfin Kirsten Fehrs predigt in Curslack vom barmherzigen Samariter

Musikalische Begleitung wird es durch den Vierländer Posaunenchor und die Altengammer Kantorei geben. Im Anschluss an den Gottesdienst laden die Altengammer Landfrauen zu Kaffee und Kuchen im historischen Ambiente des Rieck-Hauses. Die Sonderausstellung „De blaue Stuuv – Bibelfliesen in Vierländer Bauernhäusern“ in der Scheune ist geöffnet. Altengammes Pastor Martin Waltsgott führt gern Besucher durch die Schau.

Der Eintritt ist frei. Gegenüber des Rieck-Hauses stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Mit dem Auto anreisende Besucher werden gebeten, die Ausschilderung am Curslacker Deich 289 a/b zu beachten. Per Bus ist das Rieck-Haus mit der VHH-Linie 127 (Haltestelle Rieck-Haus) zu erreichen.