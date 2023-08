Hilfsgütertransport Vierlande: Vierte Ukraine-Spendentour steht im Zeichen des Dankes

Curslack. Seit ein paar Monaten haben Beke Fischer und Mareike Dittmer etwas mit US-Superstar Taylor Swift gemeinsam. „Wir haben es ebenso wie sie in den Oster-Hit-Marathon von Radio Hamburg geschafft“, scherzt Mareike Dittmer. Anfang April waren die beiden Vierländerinnern erneut mit einem Transporter in Richtung Osten aufgebrochen. Es war bereits ihre dritte Tour nach Polen, um dort Hilfsgüter für die Ukraine zu überbringen.

Auf ihrer Reise an den Feiertagen verfolgten sie über das Internet den Hitmarathon, der bereits seit 1989 über das Osterwochenende gesendet wird und längst Kultstatus besitzt. Als der Moderator wissen wollte, wo denn überall die Sendung gehört wird, schickten die Vierländerinnen kurzerhand eine Nachricht an den Sender. Passend zum Lied „Ein bißchen Frieden“ von Nicole baute der Moderator die Nachricht der beiden Frauen dann tatsächlich in seine Ansage mit ein – was Beke Fischer und Mareike Dittmer gut 800 Kilometer weiter östlich mit Stolz erfüllte.

Dankbarkeit für bisherige Unterstützung für Ukraine-Spendentour

Bald werden sie ganz bestimmt neue Geschichten erzählen können, denn vom 1. bis 3. Oktober starten die beiden Frauen zu ihrer vierten Reise. Dass es einmal so weit kommen würde, hätte Beke Fischer definitiv nicht vermutet, als sie gemeinsam mit Mareike Dittmer erstmals an Ostern 2022 Hilfsgüter nach Polen brachte. Die Aktion war damals in einer Prosecco-Laune entstanden, „wir wollten einfach helfen und was tun“, erklärt Beke Fischer.

Vor der Abfahrt im April 2023: Beke Fischer (l.) und Mareike Dittmer vor ihrem vollgepackten Transporter.

Foto: Privat

Doch sie ahnten nicht, dass der Krieg so lange andauern würde und die Hilfstransporte zu einer Art Herzensprojekt werden würden. Dafür verbringen sie nun so manchen Feiertag im Auto und strapazieren auch schon mal die Geduld ihrer Freunde, Familie und Nachbarn. „An sie geht ein besonderer Gruß. Danke für eure Nachsicht, wenn es mal wieder kein anderes Thema gibt“, betont Mareike Dittmer.

Große Unterstützung von Firmen und privaten Spendern

Jetzt stehe ihre vierte Reise im Zeichen des Dankes, erklärt Beke Fischer. Schließlich seien die Touren ohne Unterstützer wie der Hill-Stiftung gar nicht erst zustande gekommen, sei dadurch erst der Kontakt zu der Organisation hergestellt worden, die die Hilfsgüter der Vierländerinnen über die Grenze bis in die Ukraine zu Soldaten und Zivilisten bringt.

Auch an ihrem Arbeitsplatz, dem Flughafen Hamburg, erfährt Beke Fischer große Unterstützung. So gab die Flughafen Feuerwehr Hamburg den Frauen Säckeweise Sachspenden wie Verbandsmaterial, Spritzen oder Kochsalzlösung mit auf den Weg – „und sammelt auch jetzt schon wieder fleißig für uns“, weiß die Vermietungsreferentin.

Am Ziel: Ukrainische Soldaten (Gesichter unkenntlich gemacht) mit Hilfsgütern aus Vierlanden.

Foto: Privat

Firma vom Brookdeich finanziert vier Generatoren

Der Falck Rettungsdienst spendete ausrangierte, aber voll funktionstüchtige Defibrillatoren, bei der Firma Gas-Wasser-Installation (GWI) vom Brookdeich fragte Mareike Dittmer eigentlich nur nach Verbandsmaterial und bekam vier Generatoren finanziert, berichtet die 43-Jährige.

Andernorts wurde ihnen spontan ein Transporter gestellt, weil die Spenden gar nicht mehr in den für die Tour vorgesehenen Wagen passten. „Allen Unterstützern und privaten Spendern wollen wir ausdrücklich Danke sagen“, betont Mareike Dittmer.

Popcorn-Verkauf auf Kunsthandwerkermarkt in Mölln

Auch Corinna Mönke, stellvertretende Leiterin der Haspa am Curslacker Deich 175, unterstützt die Frauen von Beginn an, und so können Sachspenden in der Filiale nun wieder abgegeben werden. Gebraucht werden Schlafsäcke, Isomatten, Campingkocher, haltbare Lebensmittel, Verbandskästen, Krücken, Hygieneartikel oder Babynahrung.

Und auch Geldspenden werden wieder gesammelt. „Am liebsten wollen wir davon eine Drohne kaufen, die an der Front zur Früherkennung von Feinden oder auch Aufklärung von schwer zugänglichem Gelände eingesetzt werden kann“, erklärt Beke Fischer. Boxen für Geldspenden sind in der Haspa Curslack (Curslacker Deich 175), bei der Volksbank Bergedorf (Sachsentor 55), bei Vierlanden Optik (Neuengammer Hausdeich 253 sowie im polnischen Feinkostladen Delicje (Plettenbergstraße 2) zu finden. Zudem hat die Haspa erneut ein kostenloses Spendenkonto eingerichtet: IBAN DE56 2005 0550 1504 0305 84.

Um selbst auch Geld in die Kasse zu spülen, gehen sie am Wochenende unter die Marktbeschicker: Von den jungen Landfrauen leihen sie eine Popcorn-Maschine, mit der sie am Sonnabend, 26. August, und Sonntag, 27. August, jeweils von 11 bis 18 Uhr auf dem Kunsthandwerkermarkt Mölln anwerfen und Popcorn verkaufen. Zu gleichen Zeit wird in der Eulenspiegelstadt das Altstadtfest gefeiert.