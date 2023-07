Der Vierländer Sven Baustian tritt in der ARD-Livesendung „Immer wieder sonntags“ gegen Jennifer Junker an. Wie es dazu kam.

Curslack. Für Sven Baustian, den singenden Krankenpfleger aus Curslack, wird es ernst: Der 40-Jährige, der sich als Sänger Jonni Hamburg nennt, war im Mai zu Gast in der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“, wurde dort als einer der Kandidaten im Wettbewerb um den Sommerhit 2023 vorgestellt. Am Sonntag, 6. August, ist er endlich an der Reihe: Jonni Hamburg wird in der Livesendung sein Lied „Auf der Reeperbahn nachts um halb 3“ singen.

Bei der von Stefan Mross im Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg) moderierten Sendung (Das Erste, 10.03 Uhr) treten zwei Kandidaten innerhalb des Wettbewerbs „Die Sommerhitparade“ gegeneinander an: Jonni Hamburg und Jennifer Junker, die bereits mehrere Duelle für sich entscheiden konnte. Dann geht es im K.-o.-System weiter: Der Sieger tritt in der folgenden Sendung mit dem gleichen Lied gegen eine weitere Sängerin an. Im Finale wird sich der verbliebene Künstler mit dem Sieger aus dem ersten Block des Wettbewerbs, Frank Andre, messen. Wer weiterkommt, entscheiden stets die Zuschauer, die während der Sendung mit einem Anruf für ihren Favoriten stimmen können.

„Immer wieder sonntags“: Jonni Hamburg steht vor seinem größten Auftritt

„Ich freue mich sehr auf diesen Auftritt. das ist eine große Sache für mich“, sagt Jonni Hamburg und fügt hinzu: „Ich bin erst seit einem dreiviertel Jahr als Künstler aktiv und darf im Fernsehen vor einem Millionenpublikum auftreten. Es gibt viele Kollegen, denen so etwa nie vergönnt ist.“ Um den Auftritt habe er sich selbst beworben, nachdem seine Plattenfirma ihm den Tipp gegeben hatte.

Eine Szene in einer Kiezkneipe aus dem Videoclip-Dreh für „„Auf der Reeperbahn nachts um halb 3“, die erste Single von Jonni Hamburg (vorn, rechts), der von dem Gitarristen Robin Ripp begleitet wird.

Im Fernsehen ist der Curslacker nicht das erste Mal zu erleben: Der Familienvater, der als Krankenpfleger sein Geld verdient, stand im Mittelpunkt eines Beitrags der NDR-Sendung „Rund um den Michel“, der Ende Januar ausgestrahlt wurde. Für die Mini-Dokumentation hatte ein Fernsehteam Baustian bei seiner Arbeit als Pfleger in der Psychiatrie des Asklepios-Klinikums Harburg begleitet, ihn abends dann als Schlager- und Deutschpopsänger bei einem Liveauftritt in einer Kiezkneipe gefilmt. Jonni Hamburg hofft, dass ihm Fernsehauftritte Türen zu vielen Konzertauftritten öffnen.

Freunde und Kollegen vor dem Fernseher

Der Sänger setzt nun auf viele Zuschauer aus Norddeutschland, denen der Reeperbahn-Song gefällt und die für ihn stimmen werden. Baustians Familie, Freunde und Arbeitskollegen würden mit ihm mitfiebern, berichtet der Schlager- und Deutschpop-Sänger: „Sie werden sich die Sendung anschauen – und hoffentlich für mich stimmen.“

