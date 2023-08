Billwerder: Buntes Sommerfest im Quartier Am Gleisdreieck

Im Quartier Am Gleisdreieck wird am Freitag, 18. August, gefeiert.

Billwerder. Im Quartier Am Gleisdreieck am Mittleren Landweg wird am Freitag, 18. August, ein Sommerfest gefeiert. Da auch die Wettervorhersage sommerliche Temperaturen von 25 Grad verspricht, sei das eine gute Voraussetzung, um vorbeizuschauen und ins Gespräch zu kommen, meinen Martina Stahl und Patrick Giese aus dem Stadtteilbüro Mittlerer Landweg. „Wir laden alle Nachbarinnen und Nachbarn im und um das Gleisdreieck ein, vorbeizukommen und die vielfältige Nachbarschaft kennenzulernen“, so die Gebietsentwickler.

In der Zeit von 15 bis 19 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher an verschiedenen Orten im Quartier ein buntes Programm mit Spiel, Spaß und kulinarischen Köstlichkeiten für Groß und Klein. Zwischen Froschkita, Fußballkäfig und Kiezgarten wird es Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche geben, zum Beispiel Sportangebote, eine Hüpfburg, eine Rollrutsche, Kinderschminken, Glitzertattoos. Für eine überraschende Aktion sorgt die Jugendfeuerwehr, versprechen die Gebietsentwickler. Zudem gibt es eine Mitmach-Disco.

Sommerfest verspricht buntes Programm im Quartier Am Gleisdreieck

Für Kitakinder gibt es bei der Froschkita ein fantasievolles, interaktionsreiches Bewegungs- und Maskentheater des Theaters Mimekry. Am Haus 23 wird ein kulinarisches Essensangebot für Erwachsene aufgetischt. Im Kiezgarten gibt es dafür ein Essensangebot nur für Kinder. Hierfür können vor Ort Coupons für einen Euro erworben und für eine Portion plus Getränk eingelöst werden Außerdem gibt es wieder einen Nachbarschafts-Flohmarkt auf dem Platz Am Gleisdreieck.

Die 780 Wohnungen im Quartier waren vor sechs Jahren als öffentlich-rechtliche Unterkunft für Geflüchtete entstanden. Die Saga-Tochter Hamburger Immobilien-Entwicklungsgesellschaft (HIG) hatte die Bewirtschaftung aller Wohnungen Am Gleisdreieck im März 2019 übernommen. Im Sommer 2020 waren die ersten Menschen ohne Flüchtlingshintergrund in das Gleisdreieck gezogen.

Fördern & Wohnen mietet weiterhin Wohnungen von der Saga-Unternehmensgruppe, um Geflüchteten Wohnraum bieten zu können. Nach und nach sollten immer mehr Wohnungen in die Verantwortung der Saga übergeben werden. Doch gerade nach dem Beginn des Ukraine-Krieges und auch durch Ortskräfte aus Afghanistan stieg der Bedarf nach Unterbringungsplätzen im vergangenen Jahr wieder drastisch an, sodass die Rückgabe der Wohnungen an die Saga unterbrochen wurde. So besteht heute ein Mix aus Saga-Mieterinnen und Mietern sowie Geflüchteten verschiedener Nationen in den von Fördern & Wohnen verwalteten Wohnungen.

