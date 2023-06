Goldener Klempnermeister brachte Firma in Schwung

Billwerder. Otto Wagner war ein junger Handwerksmeister, als er 1965 die Klempnerei Arthur Bruns in Billstedt übernahm und der Firma seinen eigenen Namen gab. Damals zählte das Unternehmen sechs Mitarbeiter Mit ihnen zog er 1967 an den Billwerder Billdeich 55, wo der Handwerksbetrieb heute noch ansässig ist – und 40 Mitarbeiter beschäftigt. Otto Wagner (88), der die Führung der Otto Wagner GmbH bereits vor einem Vierteljahrhundert seinen drei Söhnen übergeben hat, wurde nun der Goldene Meisterbrief überreicht.

Bei der Versammlung der Altmeister Bergedorfer Handwerk (Handwerksmeister im Ruhestand) im Alt-Lohbrügger Hof erhielt Wagner die Ehrenurkunde für den Goldenen Meister. „Herr Wagner hat sich erst vor wenigen Monaten unserem Kreis der Altmeister angeschlossen, deshalb nutzen wir nun die Gelegenheit, ihn zum Goldenen Meister zu ernennen“, sagt Uwe Nitzbon.

Klempner Otto Wagner ist nun Goldener Meister

„Die Firma ist kontinuierlich gewachsen“, sagt Wagner, der 1953 seine Lehre zum Klempner und Installateur beendete und sieben Jahre später die Meisterurkunde erhielt. Als junger, bei Arthur Bruns angestellter Meister habe er das Unternehmen auf Vordermann gebracht, berichtet der Witwer. Dadurch habe er schon als er die Firma übernahm einen ansehnlichen Kundenstamm gehabt. Einige der damaligen Kunden würden die Otto Wagner GmbH auch heute noch regelmäßig beauftragen. „Wir haben viele Stammkunden und vor allem Kunden aus dem Bereich Gewerbe und Industrie“, sagt Sohn Wolfgang Wagner.

Der Firma treu ist auch Peter Kollek: Der 71-Jährige war Otto Wagners erster Lehrling. „Er hilft immer mal aus“, sagt Wolfgang Wagner. Auch andere Mitarbeiter sind oder waren lange in dem Unternehmen beschäftigt, betonen die Wagners. Die Brüder und ihr Vater haben viele Lehrlinge ausgebildet, „an die 70“, meint der Senior: „Es waren auch mal bis zu acht gleichzeitig.“ Derzeit lernen fünf Auszubildende in dem Betrieb verschiedene Handwerksberufe.

Wolfgang Wagner (54) ist ebenfalls Handwerksmeister und seit 1998 Geschäftsführer und Inhaber der Firma, genau wie seine Brüder Jens (57, Diplom-Ingenieur) und Bernd Wagner (61, Handwerksmeister). Zwei der sechs Enkelkinder von Otto Wagner arbeiten ebenfalls in dem Handwerksbetrieb, der die Bereiche Sanitär, Heizung, Elektro und Bauklempnerei abdeckt.

Firmensitz immer wieder erweitert

Der Firmensitz befindet sich in dem ehemaligen Haus von Otto Wagners Eltern auf einem 5000 Quadratmeter großen Grundstück. Im ersten Stockwerk sind Wohnungen, die von Mitgliedern der Familie in der achten Generation bewohnt werden. Otto Wagner wurde in dem Haus geboren, lebt seit 1972 in einem Nachbargebäude. Er erlebte als Junge im Zweiten Weltkrieg, wie Bomben über Billwerder abgeworfen und Nachbarhäuser zerstört wurden. „Hier waren Flakstellungen, deshalb fielen hier viele Bomben.“ Sein fast 300 Jahre altes Elternhaus blieb verschont.

Abends dreht er eine Runde zur Kontrolle

Anfangs habe er als Ruheständler noch seinen Jungs unter die Arme gegriffen, sie im Urlaub vertreten. Doch das sei lange vorbei. Wie Otto Wagner seine Zeit verbringt? „Ich habe einen großen Garten.“ Er reise auch gern, vor allem nach Österreich. Wenn er aber zu Hause in Billwerder ist, dreht er abends immer seine Runde, „zur Kontrolle“. Dann achte er darauf, dass alle Türen des Firmengebäudes verschlossen sind, betont der 88-Jährige – „und das unser Bürokater Krümel drinnen ist“.