Der Nettelnburger Landweg wird vier Tage gesperrt

Vom 1. bis zum 4. August wird am Rahel-Varnhagen-Weg für eine Busbeschleunigungsspur gearbeitet. Was das für Autofahrer bedeutet.

Hamburg. Ferienzeit ist Bauzeit – und so wird bald die nächste Großbaustelle die Nerven der Autofahrer in Bergedorf strapazieren. Denn der Nettelnburger Landweg muss in der ersten August-Woche in die nördliche Richtung gesperrt werden: Wer von der A25 abfährt und in Richtung Neuallermöhe, Nettelnburg oder Bergedorf-West möchte, muss Umwege fahren. Auch in der Gegenrichtung wird es eng: Dort wird nur noch eine Fahrspur zur Verfügung stehen.

Gesperrt wird der Abschnitt zwischen der Nettelnburger Straße und dem Oberen Landweg, und zwar von Dienstag, 1. August, 7 Uhr, bis Freitag, 4. August, 15 Uhr. Auch ein Linksabbiegen in den Henriette-Hertz-Ring und den Rahel-Varnhagen-Weg ist nicht möglich, ebenso geht es aus diesen Straßen nicht links heraus.

Nettelnburger Landweg wird in Richtung Norden gesperrt

Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten am Abbieger Nettelnburger Landweg/Rahel-Varnhagen-Weg. Dort wird eine Busbeschleunigungsspur geschaffen, so Edda Teneyken vom zuständigen Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG): „Es werden drei Lichtsignalanlagen mit Busbeschleunigung ausgestattet sowie ein Bussonderfahrstreifen eingerichtet.“ Die Abläufe seien mit dem Bezirk abgestimmt.

Die Umleitung in Richtung Norden führt parallel zur Baustrecke auf der Verlängerung des Oberen Landwegs. Autofahrer, die aus Richtung A25 kommen, müssen also erst rechts in die Nettelnburger Straße abbiegen, dann links in den Oberen Landweg – und kommen dann kurz vor der Eisenbahnunterführung wieder auf dem Nettelnburger Landweg heraus. Wer nach Neuallermöhe möchte, kann sich dort dann nach links wenden.

Problematisch: Autofahrer, die nicht der Umleitung folgen, sondern auf der Nettelnburger Straße gen Bergedorfer City weiterfahren, landen in der nächsten Baustelle. Denn dort an der Randersweide wird aktuell der neue Kreisel gebaut und es geht weder Richtung Norden noch nach Süden. Auch Autofahrer aus dem Landgebiet können hier nur rechts in den Kampfweg oder links in die Nettelnburger Straße einbiegen.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.