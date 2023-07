Tafel Bergedorf freut sich über unerwartet hohen Geldsegen nach Golfturnier

Bergedorf. Schon im vergangenen Jahr strahlte Ulrike Eckert-Riecke über das ganze Gesicht, als sie 6930 Euro mitnehmen durfte. Nicht für sich, sondern für die Tafel Bergedorf, dessen langjährige stellvertretende Vorsitzende sie ist. Jetzt wurde diese Freude sogar noch getoppt. Denn beim Preis des Präsidiums, einem Benefiz-Turnier des Gold-Club Escheburg (GCE), kamen in diesem Jahr insgesamt 8065 Euro zusammen.

Das Spaßturnier ist ein Zweier-Team-Wettbewerb und wurde im Scramble-Modus ausgetragen. Am besten praktizierten dies unter 84 Mitspielenden, also 42 Teams, Sonja und Marco Dörr vom GCE. Sie brauchten nur 72 Schläge, was dem Escheburger Platzstandard entspricht.

Der Clou und somit das wirklich Gute für die Tafel Bergedorf ist aber der karitative Gedanke dieses Turniers: Statt dem üblichen Startgeld, mit dem Golfer zumeist auch noch ein mehr oder minder feudales Abendessen nach Turnierende bezahlen, durfte dieses Mal jeder Spieler selbst bestimmen, „wie viel Euro er der Tafel Bergedorf zukommen lässt“, erläutert Otto Ahlers, Vorsitzender des GCE, Initiator und Gastgeber des Turniers gemeinsam mit seinem Stellvertreter Thomas Nowak. Ahlers und Nowak luden, um noch einen größeren Anreiz zum Mitspielen zu schaffen, die Sportler danach zum Essen in der Clubgastronomie „Il Ristorante“ ein. Übrigens: Der generöseste Golfer spendete 500 Euro.

Für Ulrike Eckert-Riecke und ihre Mitstreiter ist eine Spende im hohen vierstelligen Bereich nicht alltäglich. Auch nicht im Jubiläumsjahr: Die Tafel Bergedorf feiert dieses Jahr ihren 25. Geburtstag. 150 ehrenamtliche Mitarbeiter sind dort engagiert, holen Lebensmittel von Bäckereien, Supermärkten, Kantinen, Großhändlern und weiteren ab und verteilen diese noch am Tag der Abholung an den vier Ausgabestellen und soziale Einrichtungen. Bis zu 650 Tonnen Lebensmittelkommen somit jährlich zusammen. Da die Tafel Bergedorf ohne staatliche Zuwendungen auskommen muss, ist sie auf Spenden angewiesen. Im vergangenen Jahr lagen die Betriebskosten bei 80.000 Euro.