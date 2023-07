Open-Air-Kino Bergedorf: Was gezeigt wird, wählen die Filmfans

Hamburg. Am 2. September ist im Rathauspark wieder großes Open-Air-Kino. Was an jenem Sonnabend auf der Großbildleinwand zu sehen ist, sollen wieder Bergedorfs Filmfans bestimmen: Zur Auswahl stehen die Komödien „Heute bin ich Samba“, „Contra“, und „Die Spätzünder“.

Die Tragikomödie „Heute bin ich Samba“ (2014) handelt vom gleichnamigen Senegalesen Samba, der seit zehn Jahren illegal in Paris lebt. Sein Traum ist es, vom Gelegenheitsjobber zum Koch zu werden – dafür allerdings braucht er eine Aufenthaltserlaubnis. Als er versucht, diese zu beantragen, gerät er stattdessen in Abschiebehaft. Dort lernt er Alice kennen, die sich im Sozialdienst engagiert und ihm hilft.

Open Air Bergedorf lädt zur Filmnacht im Rathauspark

„Contra“ (2020) hingegen, eine Komödie mit Nilam Farooq und Christoph Maria Herbst in den Hauptrollen, widmet sich der marokkanischstämmigen Jurastudentin Naima, die von ihrem Professor Richard Pohl (Herbst) rassistisch angefeindet wird. Nachdem gegen diesen ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird, erhält ausgerechnet er den Auftrag, Naima als Mentor auf einen Debattierwettbewerb vorzubereiten. Ihm wird in Aussicht gestellt, durch das Coaching bessere Chancen im Disziplinarverfahren zu haben.

Im Film „Die Spätzünder“ (2010) geht es um den Rockmusiker Rocco (Jan Josef Liefers), der eine Bewährungsstrafe im Seniorenheim ableisten muss. Schnell gerät das Raubein in Konflikt mit der Heimleitung und der attraktiven Stationsleiterin Marina, die seinem Charme so gar nicht erliegen will. Im Laufe des Films wachsen dem Rockmusiker die alten Menschen und langsam auch das Pflegepersonal ans Herz. Am Ende zeigt sich sein gutes Herz so sehr, dass ihn seine Band „Crime Scene“ rauswirft.

Abgestimmt werden kann ab sofort in der Bergedorf-Info im Hasseturm neben der Kirche St. Petri und Pauli oder per E-Mail an becker-ewe@r-ewe.de. Die Bergedorf-Information hat dienstags bis sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet.