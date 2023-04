Hafengeburtstag: Mit der Bergedorfer Schifffahrtslinie zur Auslaufparade

Auf der „Serrahn Queen“ und „Serrahn Deern“ geht es zur Lichterfahrt oder Auslaufparade. So kommen Fahrgäste günstiger an Bord.

Bergedorf. Wenn vom 5. bis 7. Mai der 834. Hafengeburtstag in Hamburg gefeiert wird, dann statten auch die Boote der Bergedorfer Schifffahrtslinie dem Geburtstagskind mehrere Besuche ab. An Bord der „Serrahn Queen“ sind noch Plätze frei, wenn sie am Freitag, 5. Mai, um 19.30 Uhr vom Serrahn zur Lichterfahrt in Richtung Hafen ablegt. Gegen 1 Uhr wird das Schiff wieder in Bergedorf anlegen. Die Fahrt kostet 89 Euro, an Bord gibt es Getränke inklusive Service. Ein Snack-/Abendbrotteller wird auf Vorbestellung angeboten, ausnahmsweise können sich Gäste am Hafengeburtstag auch selbst etwas zu essen mitbringen.

Snacks dürfen mit an Bord gebracht werden

Mit der „Serrahn Deern“ geht es am Sonntag, 7. Mai, zur großen Auslaufparade. Die Elbe abwärts verlassen die teilnehmenden Schiffe dann den Hamburger Hafen. An Bord der Bergedorfer Schifffahrtslinie kann das maritime Spektakel verfolgt werden. Abfahrt am Serrahn ist um 13 Uhr, die Rückkehr ist gegen 20 Uhr geplant. Die Teilnahme kostet 79 Euro. An Bord der „Serrahn Deern“ steht kein Getränkeservice zur Verfügung. Fahrgäste können sich an der Bordbar gegen Barzahlung selbst bedienen oder eigene Getränke und Speisen mitbringen.

Wer beim Buchen das Stichwort „Bergedorfer Zeitung“ nennt, bekommt 10 Euro Rabatt auf den Fahrpreis. Kontakt: 040/73 67 56 90 oder E-Mail an info@bergedorfer-schifffahrtslinie.de. Internet: barkassenfahrt.de.