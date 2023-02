Seit 20 Jahren bringt die Band um Frontman Piet Mosh jede Menge Lokalpatriotismus an Elbe und Alster. Am 24. Februar gastieren sie in Bergedorf.

Konzert in Bergedorf Maggers United: Hamburg Ciddy Schnodderrock in der Klangbar

Bergedorf. Ihre ersten Songs mit deutschsprachigen Texten sind durch Zufall entstanden und sollten eigentlich nur ein Intermezzo sein. Doch daraus wurde mehr – viel mehr: 20 Jahre sind vergangen, seit Maggers Unitedsich mit Liedern wie „Leck mich wie der Sommer“ oder „Hamburg Ciddy“ direkt in die Ohren und Herzen der Heimatliebenden an Elbe und Alster gespielt haben.

Ihr handgemachter Hamburg Ciddy Schnodderrock führte die fünf Musiker als Vorband von Lotto King Karl ganz schnell in die ausverkaufte Color Line Arena (heute Barclays Arena) und auf die Freilichtbühne im Hamburger Stadtpark. Die Maggers erspielten sich eine treue Fanbase, lieferten den Titelsong für die deutsche Kino-Komödie „Kein Bund fürs Leben“, rockten für deutsche Soldaten in Afghanistan und Kosovo und veröffentlichten fünf Alben. In ihren jüngsten Songs lösen sie endlich das Rätsel, warum „Pinneberger kein Auto fah’n könn’“ oder lieferten pünktlich zum Fest der Liebe die Weihnachtssingle „#IchundDu“, bei der letztlich aber nicht alles Lametta am Baum bleibt.

Konzert in der Klangbar im Herzen von Bergedorf

Der runde Geburtstag der Band soll in diesem Jahr anständig mit einigen Liveshows gefeiert werden. Den Auftakt machten Maggers United vor zwei Wochen im Logo, nun kommen sie am Freitag, 24. Februar, nach Bergedorf. Das Konzert in der Klangbar im Suhrhof (Weidenbaumsweg 13-15) beginnt um 21 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Karten an der Abendkasse kosten 20 Euro.