Bergedorf. Mit vielen Videos: Wie eine australische Band den Sommer einfing und warum der größte Sommerhit aller Zeiten gar kein Sommerhit ist.

Der Sommer ist die Zeit des unbeschwerten Lebens und übt auf die Menschen eine ganz besondere Faszination aus. Das lässt sich schon an dem heiligen Ernst erkennen, mit denen morgens im Radio die Zahl der zu erwartenden „Sonnenstunden“ verkündet wird, als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt. Im Sommer sammeln wir die Erinnerungen fürs Leben. Zahllose Musiker haben versucht, diese Faszination und Unbeschwertheit in Sommerhits einzufangen und auszudrücken. Darum geht es heute in unserem Bergedorfer Blog „Volkers Welt“.

Und wer in einem Sonnenland wie Australien aufwächst, der fühlt sich der schönsten Jahreszeit von allen wohl ganz besonders verbunden. So kamen vier College-Jungs, die eine Band gründen wollten, um fröhlichen Punk-Pop zu spielen, 2011 auf die Idee, sich 5 Seconds of Summer zu nennen. Anfangs spielten sie bekannte Songs anderer Künstler nach und luden die auf Youtube hoch. Mit ihren ersten eigenen Liedern wurden sie 2014 dann zu einer der bekanntesten Bands auf der Südhalbkugel, gingen schließlich auch in den USA und in Großbritannien auf Tournee und spielten 2022 sogar in der weltberühmten Royal Albert Hall. Ein australisches Sommermärchen.

Meer, Sonne, Wind und Wellen und ganz viel nackte Haut: „Despacito“

5 Seconds of Summer setzen auf freche Texte mit Hintersinn. So handelt ihr Song „She looks so perfect“ davon, dass jeder auf seine Art schön ist. Doch im Video geht es zur Sache: Selten hat man so viel Unterwäsche blitzen sehen.

Nackte Haut und Sommerhits, das gehört seit jeher zusammen. Das gilt auch für den größten Sommerhit aller Zeiten, „Despacito“ von Luis Fonsi und Daddy Yankee aus dem Jahr 2017. Das Video zu der schwülen Latino-Hymne („Ganz gemächlich will ich dich unter Küssen allmählich ausziehen“) wurde über acht Milliarden Mal angeklickt. Es war damit bis 2020 das meistgesehene Youtube-Video aller Zeiten, bevor es von dem Kindervideo „Baby Shark Dance“ überholt wurde.

Die Mischung aus mittelamerikanischer Lebensfreude, Traumfrauen und viel Dirty Dancing machte „Des­pacito“ 2017 zu einem Nummer-eins-Hit von den USA bis Australien, von Argentinien bis Schweden. Dabei war der Song nie als Sommerhit gedacht. Er wurde am 12. Januar 2017 veröffentlicht – mitten im Winter!

Beim Landen eines Sommerhits spielt oft der Zufall eine große Rolle

Vieles ist im Musikbusiness von Zufällen abhängig. Das gilt auch für das Landen eines Sommerhits. 1983 bat eine junge Frau aus Mangel an Geld und Darstellern unter anderem ihre Mutter und ihren Anwalt in ein Filmstudio, um ein verrücktes Musikvideo zu drehen. Im Sommer darauf war Cyndi Lauper mit „Girls just wanna have fun“ weltberühmt. Am 2. September 1984 nahm die österreichische Band Opus bei einem Konzert den Song „Live is life“ auf, der im Sommer 1985 zum Hit wurde. Das war ein Problem für eine deutsche Band, die ebenfalls Opus hieß. Sie war gezwungen, sich umzubenennen und machte fortan als „Pur“ Karriere.

Ein Lied in romantischer Stimmung am Meer, das gehört zu den schönsten Momenten im Leben. © picture alliance / Westend61 | Mauro Grigollo

Mitunter genügt bei einem Sommerhit auch einfach die Rückbesinnung auf einen alten Song. 1999 nahm der völlig unbekannte Lou Bega einen Song von 1949 (!) neu auf und landete mit „Mambo No. 5“ einen Welthit. Die britische Girl-Group Bananarama hatte 1984 mit „Cruel Summer“ ihren Durchbruch geschafft. Zwei Jahre später legten Keren Woodward, Sara Dallin und Siobhan Fahey mit „Venus“ den Sommerhit des Jahres 1986 nach. Was jedoch kaum jemand weiß: Mit „Venus“ hatte die niederländische Formation „Shocking Blue“ bereits 1968 einen Nummer-eins-Hit gelandet. Bananarama machte aus dem braven Stück ein selbstbewusstes Fanal der Weiblichkeit und wiederholte so den Erfolg.

Destroyed Look: Zerrissene Jeans waren schon vor 40 Jahren „in“

Übrigens: Kleiner Hinweis an alle jungen Frauen, die gerne zerrissene Jeans tragen, den berühmten „Des­troyed Look“, der seit Jahren als besonders cool gilt. Hat es alles schon einmal gegeben! Im Video zu „Venus“ ist die Bananarama-Sängerin Sara Dallin ebenfalls in einer zerrissenen Jeans zu bewundern. Die ist Jahrgang 1961, könnte also locker Eure Oma sein!

Schöne Frauen waren – siehe „Despacito“ – schon immer ein Mittel, um musikalischen Erfolg zu befördern. Mitunter lassen sich so Hits regelrecht planen. 2013 engagierte der schwedische DJ und Musikproduzent Avicii, der 2018 mit nur 28 Jahren starb, für das Video zum Song „Wake me up“ ein russisches Model als Hauptdarstellerin und gewann Sony und Ralph Lauren als Sponsoren. „Wake me up“ wurde einer der größten Hits des 21. Jahrhunderts, hielt sich allein 62 Wochen in den deutschen Charts.

„Macarena“ – Nach 30 Jahren gemeinsamer Musik kam der große Erfolg

Auch das Duo Loona, das 1998 mit „Bailando“ die Hitparaden stürmte, oder die Gruppe Bellini, die mit „Samba de Janeiro“ 1997 einen Sommerhit landete, waren künstlich zusammengestellte Formationen, deren Erfolge von langer Hand geplant worden waren. Wenn es darum geht, mit sommerlichem Gefühl Geld zu verdienen, wird nichts dem Zufall überlassen.

Doch es gibt auch Ausnahmen, vor allem aus Spanien. Das Flamenco-Duo Los del Rio, dessen Sommerhit „Macarena“ aus dem Jahr 1996 wohl jeder kennt, besteht aus den beiden Flamenco-Künstlern Rafael Ruiz Perdigonez und Antonio Romero Monge, die zuvor schon über 30 Jahre lang miteinander musiziert hatten. Und Las Ketchup, deren Sommerhit „The Ketchup Song“ 2002 die Tanzflächen eroberte, sind die vier Schwestern Lola, Lucia, Pilar und Rocio Munoz aus Cordoba (Andalusien), die das Talent von ihrem Vater, dem Flamenco-Gitarristen Juan Munoz, geerbt haben.

„Itsy bitsy teenie weenie!“ – Das Lied von einer Frau, die sich nicht aus der Umkleidekabine traut

Der Song handelt von einem Jungen, der jeden Abend in die Disco geht, um zu einem bestimmten Lied zu tanzen. In „Macarena“ hingegen betrügt eine Frau ihren Freund mit zwei Männern: „Schenke deinem Körper Freude, denn dazu ist er da!“

Es war in stickigen heißen Großstädten die Sehnsucht nach Sonne, Strand, Meer und Weite, die solche Erfolge befeuerte. Auf den Punkt brachte das schon 1960 der 16-jährige Kirchenchor-Schüler Brian Hyland, der unschuldig vom „Itsy bitsy teenie weenie yellow polka dot bikini“ (ein Bikini mit gelbem Punktmuster) sang, mit dem sich eine Frau nicht aus der Umkleidekabine traute. Er landete damit einen Nummer-eins-Hit in den USA.

Der allererste Sommerhit in Deutschland entstand bereits im Jahr 1943

Eskapismus spielte auch beim allerersten Lied eine große Rolle, das in Deutschland den Sommer thematisierte. Rudi Schuricke veröffentlichte 1943 mit „Capri-Fischer“ einen Schlager, der im Grunde genommen ein klassischer Sommerhit war. In der Zeile „Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt“ spiegelt sich bis heute die Italien-Sehnsucht der Deutschen wider, die vor allem in der Wirtschaftswunderzeit besonders intensiv war. Der berühmte Songtext stammt von Ralph Maria Siegel (1911-1972), dem Vater von Ralph Siegel („Ein bisschen Frieden“). Das von Gerhard Winkler (1906-1977) komponierte Lied hatte jedoch ein schlechtes Timing: Es erschien 1943 und wurde sofort im Rundfunk verboten, weil die Amerikaner gerade Capri erobert hatten.

Die Italien-Sehnsucht aber blieb und ließ später Songs wie „Azzurro“ von Adriano Celentano (1968), „L’Italiano“ von Toto Cutugno zu Hits werden. Dass diese Songs zeitlos sind, bewies Cutugno 2006, als er sein „L’Italiano“ auf der Siegesfeier für Italiens Fußball-Weltmeister sang. Prompt eroberte das Lied erneut die Spitze der Charts. Ein vergleichbares Phänomen haben wir nun bei der Fußball-Europameisterschaft mit „Major Tom (Völlig losgelöst)“ erlebt, der Tormusik der deutschen Nationalmannschaft.