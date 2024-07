Hamburg. Nach vielen Aktionen zum Geburtstag folgt am Sonnabend der Höhepunkt mit hochkarätigen Gästen. Hier können alle Leser zuschauen.

Bergedorf ist nicht einfach nur ein Bezirk der großen Hansestadt Hamburg. Bergedorf hat eine eigene Identität, eine eigene Geschichte – und eine eigene Lokalzeitung, die am Sonnabend, 6. Juli, ihren 150. Geburtstag mit einem großen Festakt im Bergedorfer Körberhaus feiert. Das tatsächliche Alter des Geburtstagskindes ist übrigens keinesfalls unumstritten. Denn als Deutschlands wohl bekanntester Zeitungsverleger Axel Springer das Blatt 1974 endgültig von der Gründerfamilie Wagner übernahm, war der Mediengigant wohl in Feierlaune und verkündete den 100. Geburtstag seiner Neuerwerbung.

Dabei hatten die Wagners sich stets auf 1883 als Gründungsjahr bezogen, als Carl Eduard Wagner die Bergedorfer Zeitung mit diesem Titel gründete. Der Verleger hatte allerdings bereits als Filialleiter des Vorgängerprodukts „Nordischer Courier – Bergedorfer Zeitung“ fungiert, der seit 1866 erschien. Eine personelle und inhaltliche Kontinuität über das Jahr 1883 hinaus lässt sich also durchaus feststellen, der 150. Geburtstag wäre demnach sogar tiefgestapelt.

150 Jahre bz: Die Bergedorfer Zeitung feiert Jubiläum – jeder kann zuschauen

Die Feier im Körbersaal ist der Höhepunkt eines Jubiläumsprogramms, das sich über das gesamte Jahr 2024 erstreckt. Dazu gehören zahlreiche Sonderaktionen wie die Genusstouren durch das historische Bergedorf, Bootsfahrten für Abonnenten durch die Vierlande, das Bergedorfer Chorfestival oder der Startschuss zum Kneipenquiz in der Koffeinschmiede. Die journalistische Marathonleistung zum runden Geburtstag ist die historische Serie, in der die Redakteure jeden Sonnabend eine Zeitreise in die Berichterstattung der vergangenen 150 Jahren unternehmen.

Peter Tschentscher bei einem Auftritt in Lohbrügge im Dezember 2023. Nun ist er bei der Bergedorfer Zeitung zu Gast. © Bergedorfer Zeitung | Julian Willuhn

Zur Party im Körberhaus freuen sich die Besucher über prominenten Besuch. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist Ehrengast der Bergedorfer Zeitung und hält eine Rede zu Ehren der ältesten noch existierenden Zeitung der Hansestadt. Der studierte Labormediziner sitzt seit 2018 im Chefsessel des Hamburger Rathauses. Die Bergedorfer Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann lässt es sich ebenfalls nicht nehmen, der Lokalzeitung ihres Bezirks mit einer Ansprache zu gratulieren.

Bergedorfer Zeitung feiert Jubiläum: Gewinner des Zukunftspreises werden vorgestellt

Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts und der Bergedorfer Zeitung, nimmt den Geburtstag des Blattes auch zum Anlass für einige Worte. Der Springer-Konzern hatte die „Bergedorfer Buchdruckerei von Ed. Wagner“ – genau wie das Hamburger Abendblatt – 2013 an die Funke Mediengruppe verkauft. Seitdem kooperieren Abendblatt und bz noch enger und gingen 2020 mit ihren Redaktionen in der Zeitungsgruppe Hamburg GmbH der Funke Mediengruppe auf.

Ulf Kowitz, der Verlagsleiter der Bergedorfer Zeitung, stellt im Anschluss das Magazin zum Jubiläum der Bergedorfer Zeitung vor. Auf 134 Seiten sind dort die besten Jahresrückblicke in gebündelter Form zu finden. Von der meterhohen Erdgasflamme ist dort zu lesen, die 1910 wochenlang nach einem missglückten Bohrversuch brennt, von einer jüdischen Familie aus Bergedorf, die vom rassistischen Wahn der Nazis zerstört wird, bis zur Beinahe-Pokalsensation von 1982, als der ASV Bergedorf 85 beinahe den großen FC Bayern München aus dem Wettbewerb kegelt.

150 Jahre bz: Ein Musical thematisiert künstlicher Intelligenz

Die Jury für den Zukunftspreis der Bergedorfer Zeitung: Eva Nemela, Philipp Maschmann, Bianca Buhck, Sabine Tesche und Alexander Sulanke. © Bergedorfer Zeitung | Julian Willuhn

Bei der großen Feier im Körberhaus verkündet die Bergedorfer Zeitung die sechs Gewinner des Zukunftspreises, den die bz und der Verein Hamburger Abendblatt hilft gemeinsam mit der Volksbank Bergedorf gestiftet haben. 2500 Euro gehen an jedes der sozialen Projekte aus Bergedorf, den Vier- und Marschlanden, dem Kreis Stormarn und dem südlichen Kreis Herzogtum Lauenburg. Eine sechsköpfige Jury hatte die Gewinner im April aus 27 Bewerbungen ausgewählt.

Einen humorvollen und künstlerischen Ausblick auf die Zukunft des Journalismus in Zeiten der rasant fortschreitenden Digitalisierung liefert im Anschluss das Musical „Grenzenlos lokal“. In knackiger Kürze bringt das Stück von Katrin Redepenning und Jens Fox den fiktiven Dialog zwischen einem fiktiven Mitarbeiter der Bergedorfer Zeitung und einer vermeintlich allwissenden künstlichen Intelligenz auf die Bühne.

Der Festakt klingt mit einem Empfang im Körberhaus aus. Die gesamte Feier mit allen Reden, der Preisverleihung und der anschließenden Musicalaufführung kann hier in einem Live-Stream verfolgt werden, der im Anschluss auch als Aufzeichnung zur Verfügung steht.