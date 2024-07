Hamburg. Zum Höhepunkt des Festsommers gibt es am 7. Juli viel Programm am Wiesenhaus. Was die Besucherinnen und Besucher dort erwartet.

Die Kirche St. Pankratius in Ochsenwerder wird in diesem Jahr 350 Jahre alt. Um das gebührend zu feiern, gibt es viele verschiedene Programmpunkte. Nun ist der Höhepunkt des Festsommers gekommen: Für Sonntag, 7. Juli, hat der Festausschuss ein großes Gemeindefest vorbereitet. Von 10 bis 17 Uhr soll es am Wiesenhaus am Alten Kirchdeich einen Tag voller Spaß, Unterhaltung und Gemeinschaft mit zahlreichen Aktivitäten und Darbietungen für die ganze Familie geben.

Als Auftakt des ereignisreichen Tages wird um 10 Uhr ein Open-Air-Gottesdienst am Wiesenhaus gefeiert, der von Pastor Jörg Pegelow gestaltet und vom Marschländer Posaunenchor begleitet wird. Im Anschluss bieten die Gemeinde sowie weitere Ochsenwerder Vereine und Institutionen Aktionen und Informationen für Jung und Alt.

350 Jahre St. Pankratius: Großes Gemeindefest am 7. Juli

Die Freiwillige Feuerwehr Neudorf zeigt Löschfahrzeuge und organisiert gemeinsam mit ihrer Jugendfeuerwehr Wasserspiele und andere Spiele. Bei der Ochsenwerder Schützengemeinschaft gibt es ein Preisschießen, bei dem es eine Ewerfahrt zu gewinnen gibt. Der Förderverein Ochsenwerder bietet Spiele für Kinder. An die Kinder richten sich auch die Angebote der Kita Sternipark mit Kinderschminken und des Wohnprojektes Stadt Land Fluss, das der Kreativität der Kinder beim Bemalen von Steinen freien Lauf lässt.

Die Kirche St. Pankratius im Herzen von Ochsenwerder. © NEWS & ART | Carsten Neff

Der Verein Unser Dorf erhalten präsentiert sich und die Ochsenwerder Fahne. Darüber hinaus gibt es weitere Angebote, ist die Kirche den ganzen Tag zur Besichtigung geöffnet. „Dort kann man auch eine Ausstellung, bestehend aus Schautafeln und einigen Exponaten zur bewegten Geschichte der Kirche, ihrer Veränderungen und Besonderheiten sehen“, sagt Simone Vollstädt, Mitglied im Kirchengemeinderat und Festausschuss. Die Ausstellung zur Kirche ist auch als Broschüre erhältlich.

Besondere Bratwurst gibt‘s sonst nur bei Wettkämpfen der Feuerwehr

Natürlich werde auch an das leibliche Wohl der Gäste gedacht, betont Simone Vollstädt. Die Ochsenwerder Landfrauen bieten im Wiesenhaus Kaffee und selbst gebackenen Kuchen sowie Waffeln an. Mit „Neudorfer Wurst“, einer Bratwurst der Metzgerei Lesser aus Harburg, die sonst nur bei Festen und Wettkämpfen der FF Neudorf gegrillt wird, und Getränken versorgt die Kirchengemeinde die Besucherinnen und Besucher. „Wir freuen uns darauf, den Kirchengeburtstag mit vielen Gästen gemeinsam zu feiern“, betont der Festausschuss.