Bergedorf. „Grenzenlos lokal“ feiert zum 150. Geburtstag der Bergedorfer Zeitung Premiere – und wirft Fragen zur Zukunft des Journalismus auf.

Zu einem 150. Geburtstag kann man als Jubilar schon eine gewisse Würdigung des Lebenswerks erwarten. Die Bergedorfer Zeitung hat zu diesem Anlass ihr eigenes Musical bekommen, das beim Jubiläumsempfang uraufgeführt wird. Die Handlung erzählt von den traditionellen Werten des Blattes und ist zugleich brandaktuell: Es geht um KI...

Der angehende Journalist Harry und die Künstliche Intelligenz B-Lexa, gespielt von Julian Stöcklein und Wiebke Bär, sitzen in der Küche. Harry erzählt von seiner schlaflosen Nacht, denn er arbeitet an seinem ersten Artikel für die Bergedorfer Zeitung. Gern würde er bei einem spannenden Investigativstück zeigen, was er schon alles kann. Doch die Aussicht, über eine alte Badestelle zu schreiben, ermüdet ihn. Die KI hingegen fängt an zu fabulieren und Fakten zu erfinden.

Mensch oder Maschine: auch ein musikalischer Kontrast

Die künstlerische Leiterin und Verfasserin des Theaterstücks, Katrin Redepenning, erklärt den Entstehungsprozess des Musicals zu diesem besonderen Anlass. Vor Beginn des Schreibens hat sie Schlagworte zur Handlung aus der Redaktion erhalten: „150 Jahre Bergedorfer Zeitung“, aber auch „Künstliche Intelligenz“. Die Themenvorschläge schränken die Verfasserin nicht in ihrer Kreativität ein, sie nennt es zielgerichtete Theaterstücke schreiben: „Da weiß ich, wo die Reise hingeht“, sagt die gebürtige Vier- und Marschländerin.

Mit ihrem fertigen Skript hat Katrin Penning sich an Jens Fox gewandt. Fox ist Komponist und Songtexter und hat schon in seiner Schulzeit eigene Musicals auf die Bühne gebracht. „Eine KI musikalisch zu verkörpern im Kontrast zur analogen Welt, das war interessant“, sagt der 48-jährige, der „Grenzenlos lokal“ mit stimmigen Lyrics und Musik versehen hat. Auch instrumental klingt die Frage raus, ob digitale Programme mit maßlosen Fähigkeiten Menschen mit hart erarbeiteten Handwerksfähigkeiten ersetzen könnten.

Hamburger Musicaldarsteller performen zum Jubiläum

Die fünf Schauspieler und Sänger des Stücks, die von Katrin Penning gecastet wurden, sind ausgebildete Bühnendarsteller. Seit Mai proben sie intensiv in den Räumen der Tanzschule dance & more in Hamburg. Wiebke Bär, Julian Stöcklein, Lykka Toelenberg, Timo Pagel und Lara Zausner haben in den letzten Jahren Ausbildungen an verschiedenen Hamburger Musikschulen absolviert – auch bei Katrin Redepenning. Sie ist selber Sängerin und arbeitet ebenfalls als Gesangspädagogin an der Stage School Hamburg und der Stageart Musical School.

Das künstlerische Werk von Katrin Redepenning, Jens Fox und ihre Darsteller, sehen die geladenen Gäste des Jubiläumsempfangs bei einer einmaligen Aufführung. Wird die KI für ihre fantasievolle Geschichte einen renommierten Journalistenpreis erhält, oder hat Mensch Harry der Technologie etwas voraus? Die Musicalaufführung kann ebenfalls im Livestream der Veranstaltung angeschaut werden und in der Aufzeichnung.