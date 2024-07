Hamburg. Wenn die eigenen vier Wände im Sommer wochenlang leer stehen, steigt das Einbruchsrisiko. Das rät die Polizei Hamburg Hausbesitzern.

Die Hamburger Sommerferien stehen vor der Tür. Gerade für Familien ist es die Hauptreisezeit im Jahr. Doch beim Gedanken, die eigene Wohnung oder das Haus wochenlang leer stehen zu lassen, wird vielen Menschen mulmig. Schließlich möchte niemand gut erholt aus dem Urlaub zurückkehren und das Terrassenfenster aufgebrochen sowie die Räume durchwühlt vorfinden. Immerhin: „Der Sommer ist nicht die klassische Einbruchszeit“, betont Polizeisprecherin Nina Kaluza. Grundsätzlich sind die langen, dunklen Winternächte die Hochsaison der Täter.

Die lange Abwesenheit in der Ferienzeit ist dennoch heikel. Der wichtigste Ratschlag der Polizei ist daher: Einbrecher sollten die Abwesenheit der Bewohner von außen nicht bemerken. Der einfachste Weg zur Abschreckung ist deshalb ein guter Kontakt zu Nachbarn oder hilfreiche Freunde. Die können den Briefkasten leeren, denn überquellende Post ist ein deutlicher Hinweis, dass gerade niemand zu Hause ist. Bei dieser Gelegenheit bietet sich ein kleiner Rundgang durch Haus oder Wohnung an. Rollläden öffnen und schließen oder die Mülltonnen auf die Straße stellen, macht ebenfalls klar, dass diese Immobilie nicht unbenutzt ist.

Schutz vor Einbrechern in den Sommerferien: Polizei gibt Tipps

Eine technische Alternative sind Zeitschaltuhren, mit denen entweder das Licht zu bestimmten Zeiten ein- und ausgeschaltet wird oder elektrische Rollläden rauf- und runtergefahren werden. Auch Radio oder Fernseher können so die Anwesenheit von Bewohnern simulieren. Es ist außerdem möglich, Smarthome-Systeme in den Wohnräumen anzubringen, die Alarm auslösen, wenn fremde Personen die Wohnung betreten. So lassen sich die eigenen vier Wände auch aus dem Urlaub über das Telefon überwachen.

Die Polizei rät an anderer Stelle dagegen zu technischer Zurückhaltung: Wer regelmäßige Updates über seine Reise in sozialen Netzwerken verbreitet, verrät möglicherweise Einbrechern, wo eine Wohnung leer steht.

Polizei bietet individuelle Beratungsgespräche an

Natürlich sollten Fenster auf keinen Fall auf Kipp stehen, wenn man Haus oder Wohnung verlässt. Wer sein Haus in Eigenregie auf Schwachstellen abklopfen möchte, kann dafür das „Interaktive Haus“ (https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/interaktives-haus/) nutzen, eine Website der Polizei. User können sich dort durch einzelne Bauelemente wie Fenster oder Türen klicken und erhalten weiterführende Informationen, wie zum Beispiel die verschiedenen Widerstandsklassen von einbruchhemmenden Fenstern.

Unterstützung durch Experten bekommen Hamburger Bürger bei der Kriminalberatung der Hansestadt (Caffamacherreihe 4). Dort kann man einen Termin unter der E-Mail-Adresse kriminalberatung@polizei.hamburg.de oder von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr und am Freitag von 8 Uhr bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 040/4286-70777 vereinbaren. Auch die Stadtteilpolizisten des Polizeikommissariats 43 in Bergedorf (Ludwig-Rosenberg-Ring 57) können kontaktiert werden.

Auch interessant

Die Zahl der Wohnungseinbruchsdiebstähle stagnierte laut Kriminalstatistik im Jahr 2023 zuletzt weitgehend. Während im Jahr 2022 noch 141 Fälle erfasst wurden, waren es 2023 dann 143 Einbrüche im Bezirk, also eine Zunahme um 1,4 Prozent. Damit steht Bergedorf im Vergleich zu anderen Hamburger Bezirken gut da. In Altona stieg die Zahl der Einbrüche im gleichen Zeitraum um 60,5 Prozent.

Auf Nachfrage der CDU-Senatsfraktion liegen auch schon Daten für das erste Quartal 2024 vor. In den ersten drei Monaten des Jahres verzeichnete die Polizei demnach 44 Einbrüche im Bezirk Bergedorf, im ersten Quartal 2023 waren es noch 49 Fälle. Polizeisprecherin Nina Kaluza betonte auf Nachfrage, dass diese Datenmenge zu gering sei, um Schlüsse über große Entwicklungen daraus zu ziehen. Besondere Einbruchschwerpunkte nach Stadtteilen kann die Polizei übrigens ebenfalls nicht feststellen, auch nicht im Bergedorfer Villenviertel.