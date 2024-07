Nettelnburg. Vom „Abstiegskandidat Nummer eins“ hat sich der SVNA zu einem etablierten Bezirksligisten gemausert. „Anstoß“ erklärt die Gründe.

Der SV Nettelnburg Allermöhe hat in den vergangenen beiden Jahren unter Trainer Daniel Andrade-Granados eine tolle Entwicklung genommen. Zuletzt erreichte das Team in der Fußball-Bezirksliga mit Rang neun einen einstelligen Tabellenplatz. Das muss auch in der kommenden Saison wieder das Ziel sein.

Das Erfolgsgeheimnis der Nettelnburger ist ihre mannschaftliche Geschlossenheit. Da Team ist gereift. Als der SVNA vor zwei Jahren in die Bezirksliga abgestiegen war, schien die Mannschaft sportlich am Boden. Spieler verließen den Verein, und Trainer Daniel Andrade-Granados hätte beinahe gar keine Elf mehr zur Verfügung gehabt. „Wir wurden damals als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt“, erinnert er. „Als wir am letzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt gemacht haben, war das schon geil. Wir haben damals 15 Spieler aus der A-Jugend hochgezogen und damit den Grundstein für den Kader gelegt.“

SV Nettelnburg/Allermöhe feiert mit 20 Mann auf Mallorca

Von den A-Jugendlichen sind längst nicht mehr alle an Bord. Das ist das große Problem des SVNA, dass er von seiner guten Jugendarbeit im Herrenbereich oft nicht selbst profitiert, weil andere Vereine höher spielen und damit vermeintlich attraktiver sind. Doch die Basis der aktuellen Mannschaft wird noch immer durch die Spieler gebildet, die damals als A-Jugendliche hochgezogen wurden.

Der 34-jährige Stürmer Kevin Göde kam vom SC Vier- und Marschlande. © Maurice Herzog | Maurice Herzog

„Wir sind hier schon sehr stolz auf die Truppe und die Entwicklung“, betont Andrade-Granados. Die mannschaftliche Geschlossenheit sei der Schlüssel zum Erfolg. „Nach dem Saisonende haben 20 Mann aus Eigeninitiative eine Abschlussfahrt organisiert und waren gemeinsam auf Mallorca“, verrät der Coach. „Das unterstreicht das Gemeinsame bei uns.“

Patrick Möller und Kevin Göde sollen das Team mit ihrer Erfahrung nach vorn bringen

Damit die Erfolgsgeschichte fortgeführt werden kann, hat der SVNA sich zwei Verstärkungen mit viel Erfahrung an Land gezogen: Torwart Patrick Möller und Offensiv-Allrounder Kevin Göde, beide 34 Jahre alt, kamen vom SC Vier- und Marschlande. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben sollen sie mit ihrer Erfahrung helfen, das Team nach vorn zu bringen.

„Ich bin ein Freund der offenen Kommunikation auf Augenhöhe. Es gibt aber Dinge, die die Mannschaft schneller lernt oder umsetzt, wenn es aus dem Team kommt. Die beiden passen charakterlich 110 Prozent zu uns, sportlich sind sie absolute Verstärkungen. Sie werden neben den anderen älteren Spielern wie Jan Becker oder Tobias Czech zusätzliches Bindeglied zwischen Offiziellen und Mannschaft sein“, schwärmt Andrade-Granados.

Einer der Neuzugänge hat sogar noch gegen den Trainer gespielt

Mit Göde hat der Trainer sogar eine gemeinsame Vergangenheit. „Wir haben mal gegeneinander gespielt. Da war Kevin noch in Rahlstedt, und ich habe beim SC Schwarzenbek gekickt. Das war in der Saison 2010/2011 und noch bevor sein Amateurfußballer-Stern aufgegangen ist“, sagt der SVNA-Trainer mit einem Augenzwinkern.