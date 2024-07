Hamburg. Vier Mitglieder des Unterhaltungsclubs treten beim Vogelschießen in der entscheidenden Phase an. Wer schließlich König geworden ist.

Das Vogelschießen des Unterhaltungsclubs (UC) Flora erstreckte sich über etwa drei Stunden, wobei allein der sogenannte Königsschuss, also der Schuss auf den Rumpf des hölzernen Voges, als letztes noch übrig gebliebenes Körperteil rund eine Stunde in Anspruch nahm. Denn immer wieder schossen die Teilnehmer des Wettbewerbs daneben, verfehlten den Rumpf auf dem elf Meter hohen Mast. Rund 50 Gäste trotzten dem wechselhaften Wetter und verfolgten den Wettbewerb auf der Festwiese am Neuengammer Hausdeich gegenüber Haus Nummer 39.

Die Besucher erlebten einen zügigen Abschuss des Vogel-Kopfes durch Harald Pahl. Die beiden Flügel schossen Heiko Sommer und Malte Jahn ab, den Schwanz traf Kai Peters. Geschossen wurde mit einer historischen Armbrust des Vereins. Musik aus dem großen Lautsprecher auf der Wiese und amüsante Kommentare von Malte Jahn vom Festausschuss sorgten für gute Stimmung.

UC Flora Neuengamme: Das lange Warten auf den Königsschuss

Die meisten Vereinsmitglieder beschränkten sich bei dem Wettbewerb darauf, Flügel, Kopf oder Schwanz zu treffen. Als diese Teile abgeschossen waren und der Rumpf aus seiner Befestigung gelöst worden war, um nun von der Stange geschossen werden zu können, hatte sich die Zahl der Schützen auf vier reduziert.

Sven Krüger schoss nach vielen vergeblichen eigenen Versuchen und denen der anderen Königsanwärter, Olaf und Thorben Fürstenau sowie Kai Peters, den Leib des Vogels ab. Krüger war bereits 2005 und 2018 Vogelkönig der Floraner gewesen. „Ich freue mich auf die dritte Amtszeit“, sagte der Busfahrer, der bereits seit vielen Jahren den Traktor für die Teilnahme des Clubs beim großen Erntedankumzug in Kirchwerder zur Verfügung stellt und ihn auch selbst fährt.

Sven Krüger (Mitte) kann es kaum glauben: Er hat den Rumpf des hölzernen Vogels abgeschossen. Olaf Fürstenau (links) und Harald Pahl freuen sich mit dem neuen König. © Gabriele Kasdorff | Gabriele Kasdorff

Der neue König der Floraner ist in Neuengamme aufgewachsen, wohnt jetzt mit seiner Familie – Ehefrau und zwei Kindern (11, 9) – in Bergedorf. Krüger ist seit 27 Jahren Mitglied des Traditionsvereins, sein Bruder und Vater sind ebenfalls Floraner.

Für den neuen Vogelkönig wurde schon während des Festes Geld gesammelt

Vor den Schüssen auf den Holzvogel waren natürlich einige Sicherheitsvorkehrungen zu treffen: Jeder Schütze musste Schutz-Brille und -Helm tragen. Traditionell legen die Anwärter 50 Euro in die Königskasse, damit der neue König ein wenig Startgeld für die erste gemeinsame Feier hat. Einzelne Mitglieder spenden auch Geld, ohne selber anzutreten.

Auch interessant

Der Nachmittag verlief in gelöster und lustiger Stimmung, die Herren schick in grauen Hosen und dunkelblauen Jacketts mit Schlips, den das Vereinslogo ziert. Der besondere Dank der Schützen galt „Tante Gerda“, die nicht nur seit vielen Jahren die Wiese für das Fest zur Verfügung stellt, sondern auch einen Schuppen, in dem alle Utensilien wie der hölzerne Mast aufbewahrt werden. Altkönig Norbert Wulff berichtete augenzwinkernd, dass der neue König noch vor zehn Jahren auf den Schultern der Schützenbrüder getragen worden ist. „Aber seit wir Herren etwas fülliger geworden sind, wird für die Ehrenrunde eine Sänfte genutzt.“

Beim Unterhaltungsclub Flora sind auch Frauen willkommen

Malte Jahn betonte, dass der UC Flora, in dem nur Männer Mitglied sind, eigentlich nichts gegen weibliche Mitglieder einzuwenden habe: „Dass wir ein reiner Männerverein sind, ist nicht etwa unserer Satzung geschuldet. Frauen haben einfach keine Lust, hier mitzumachen.“ Jahns Wissen nach, sei der Club deutschlandweit der einzige Verein, der ausschließlich mit einer Armbrust schießt. Die Floraner treffen sich immer mittwochs zum Trainieren.

Wer nun Lust bekommen hat, sich dem Neuengammer Traditionsverein und der lustigen, 64 Männer staken Truppe anzuschließen, der findet auf Facebook und Instagram Kontaktmöglichkeiten. Zudem ist der Vorstand per E-Mail an vorstand@ucflora1906.de erreichbar.