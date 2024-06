Hamburg. Um grüne Energie und gesundes Leben geht es beim Fest zweier Forscherzentren am 4. Juli in Bergedorf. Sie haben Spannendes vorbereitet.

Wie mag es sich wohl anfühlen, alt zu sein? Wenn die Knochen schon ganz müde sind und jede Bewegung schwerfällt? Am Donnerstag, 4. Juli, können Kinder und ihre Eltern das und mehr erfahren: Zwei Forschungszentren der Lohbrügger Hochschule HAW laden zum Forschungsfest für Groß und Klein ein. Von 14 bis 18 Uhr gibt es im Technologiezentrum Energie-Campus (Am Schleusengraben 24) in Bergedorf unter anderem die Möglichkeit, einen Alterssimulationsanzug zu testen. Er macht das Gewicht älterer und schwerer Knochen spürbar.

Nur einer von vielen spannenden Programmpunkten des Familientags des CC4E (Competence Center für Erneuerbare Energien und EnergieEffizienz), das zur Energiewende forscht, sowie des CCG (Competence Center Gesundheit) mit Themen rund um die Gesundheitsversorgung. Der Forschertag vereint beide Schwerpunkte und hat den Titel: „Grüne Energie, Gesundes Leben“. Viele Mitmachaktionen, aber auch Vorträge und Experimente sind geplant.

Forschertag der HAW und des CC4E in Bergedorf mit vielen Experimenten

So können Kinder oder Eltern auch „MamaBirthie“ ausprobieren: Mit Hilfe eines „Bauchs zum Umschnallen“ kann simuliert werden, wie ein Baby den Geburtskanal passiert. Es geht beim Forschertag aber auch um die Versorgung von Wunden, um ernste Themen wie Brustkrebsprävention und um nahrhafte Lebensmittel. Die Vorträge „Wie geht Gesundheit?“ und „Wie geht Energiewende?“ stehen ganz am Anfang des Nachmittags, der um 14 Uhr von Bergedorfs Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann eröffnet wird.

Die Energiewende und die Forschung des CC4E in Bergedorf sind neben der Gesundheit das zweite große Thema. Ein „Soundwalk“ zum nahe gelegenen Forschungswindpark Curslack ist ebenso geplant (Anmeldung über die Mailadresse cc4e-veranstaltungen@haw-hamburg.de) wie eine Führung durch die technischen Anlagen des Energielabors am CC4E. Beim Soundwalk soll die Klanglandschaft eines Windparks und seiner 120 Meter hohen Anlagen entdeckt werden.

„Das Treibhausgas im Marmeladenglas” und andere Experimente für Groß und Klein sind außerdem geplant. Die Energiewende zum Anfassen bietet ein interaktives Tischexponat. Dessen Oberfläche zeigt auf anschauliche Weise den Norden Deutschlands. Über Bildschirme und Texte sowie Augmented-Reality-Technik erfahren Besucher mehr über die Energiewende und ihre Herausforderungen und somit den zentralen Forschungsfokus des CC4E.

Außerdem wird es Kinderschminken, Glitzertattoos und Leckereien wie Crêpes und Softeis geben. Das gesamte Programm findet sich online unter www.haw-hamburg.de rechts unter den Terminen.