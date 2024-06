Hamburg. Wer das Spiel Deutschland gegen Dänemark gemeinsam mit anderen gucken will, hat am Sonnabend in Bergedorf viele Möglichkeiten.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat in der Vorrunde der Europameisterschaft bisher weitgehend überzeugt. Und wenn es doch einmal hakte, war Niclas Füllkrug zur Stelle. Der Erfolg der Nagelsmann-Truppe erfreut auch die Bergedorfer Gastronomen, denn wenn Deutschland spielt, kommen die Zuschauer zahlreich zum Public Viewing.

Das Achtelfinale gegen Dänemark wird am Sonnabend, 29. Juni, daher ab 21 Uhr auch von Kneipen und Restaurants übertragen, die an diesem Termin normalerweise gar nicht geöffnet hätten.

Public Viewing: Wo Fans in Bergdorf das Achtelfinale schauen können

Das Team des Sander Dickkopps (Richard-Linde-Weg 21F) wird den Biergarten rund um den ehemaligen Wasserturm in Lohbrügge sogar nur noch öffnen, wenn die DFB-Elf auf den Bildschirmen zu sehen ist. Grundsätzlich ist Mitbetreiber Tobias Ludt nämlich eher enttäuscht vom Experiment Europameisterschaft rund um den Turm.

In der Vorrunde waren fast alle Spiele, die an den Wochenenden stattfanden, auf drei Fernsehern und Leinwänden am Dickkopp zu sehen gewesen. Ludts Fazit: „Wenn Deutschland gespielt hat, war es bombastisch. Türkei und Polen waren auch in Ordnung.“ Ansonsten ließen sich nicht genug Zuschauer am Richard-Linde-Weg blicken.

Public Viewing am Sander Dickkopp war ein Test

„Ich vermute, wir liegen doch etwas zu abgelegen“, sagt Ludt der Bergedorfer Zeitung. Eigentlich wollten sich die Betreiber des Wasserturms auf einzelne Events und Vermietungen an der idyllischen Location in den Sander Tannen konzentrieren.

Den Biergarten zum Public Viewing zu öffnen, war ein Test, der wohl gescheitert ist. „Das Tagesgeschäft funktioniert hier einfach nicht richtig“, so Tobias Ludt. Die Veranstaltungen wie zum Beispiel der Tanz in den Mai seien dagegen ein voller Erfolg gewesen.

Betreiber erwarten am Sonnabend volles Haus

Auf das Achtelfinale freuen sich die Dickkopp-Betreiber. Ludt: „Bei den bisherigen deutschen Spielen war es hier proppevoll. Alle 300 Sitzplätze waren belegt.“ So werden auch am Sonnabend wieder eine Grillstation und zwei Getränketresen für die Gäste bereitstehen.

Der Biergarten ist ab 15 Uhr geöffnet. Vor dem Auftritt der Deutschen können Fußballfans also auch schon die Partie Italien gegen die Schweiz ab 18 Uhr verfolgen. Eine Tischreservierung ist am Sander Dickkopp nicht möglich.

Sportsbar in neuer Optik in der Vereinszentrale der TSG Bergedorf am Billwerder Billdeich © BGDZ | Jan Schubert

Die timeOut Sportsbar im Sportforum der TSG Bergedorf (Billwerder Billdeich 607) hat normalerweise an Wochenenden geschlossen. Am Sonnabend wird das Spiel Deutschland gegen Dänemark aber auf jeden Fall auf der Leinwand übertragen werden.

Wer für zwölf Euro das Deutschland-Ticket der Bar gekauft hat, bekommt auch an diesem Spieltag wahlweise Currywurst, Pommes und Holsten oder Bruschetta und eine Piccoloflasche Sekt für fünf Euro.

Vier Meter große Leinwand in der Foodlounge

Auch in der Foodlounge (Bergedorfer Straße 135) bestätigt das Personal auf Nachfrage der Bergedorfer Zeitung, dass Gäste auf jeden Fall das Achtelfinale mit Toni Kroos, Florian Wirtz und Co. verfolgen können, auch wenn das Restaurant laut Google nur bis 22 Uhr geöffnet sein soll.

Das EM-Sonderangebot des Lokals ist der „Kick it like....Burger“ für 12,50 Euro, entweder vegan oder mit Huhn. Das Spiel wird in dem Restaurant auf einer vier Meter großen Leinwand übertragen. Auch das Café Chrysander (Chrysanderstraße 61) rollt für den Auftritt der deutschen Mannschaft eine Leinwand aus.

Zur Euro 2024: Ben Peporte (FoodLounge) hat seinen Laden zum Fußballstadion umdekoriert © BGDZ | Jan Schubert

After-Achtelfinale-Party in der Cinelounge

In der Cinelounge (Alte Holstenstraße 17-19) können Fußballfans das Spiel der DFB-Elf im Ambiente einer amerikanischen Sportsbar verfolgen. Acht Großbild-Fernsehgeräte stehen bereit, gegen den Hunger gibt es Burger & Co. Nach dem Spiel können die Fans den möglichen Sieg der deutschen Nationalmannschaft bei einer After-Achtelfinale-Party feiern. DJ Criss legt nach dem Abpfiff auf.

Auch interessant

Das Happy Billard (Kurt-A.-Körber-Chaussee) überträgt Deutschland gegen Dänemark am Sonnabend. Besucher, die das Fußballspiel nur mit einem Auge verfolgen wollen, können sich während der Partie mit Darts oder Billard beschäftigen oder beim Tischfußball selbst auf Torejagd gehen. Das Restaurant November (Bergedorfer Straße 125) plant bei schönem Wetter zwei Fernsehgeräte vor dem Lokal auf der Straße aufzustellen. In den Innenräumen wird die Partie auf jeden Fall auch übertragen.

Lola Bar setzt im Biergarten auf Poetry Slam statt Fußball

Urige Kneipenatmosphäre bietet Niko‘s Treff (Reetwerder 9), wo Wirt Nikos Sisalouis ebenfalls mehrere TV-Geräte an den Wänden hängen hat. Achtung: In Niko‘s Treff darf geraucht werden. Eine klassische Option für das Public Viewing unter freiem Himmel wird es auch zum Achtelfinale allerdings nicht geben: In der Lola Bar (Lohbrügger Landstraße 8) ist der Biergarten zwar geöffnet. Doch dort findet am Sonnabend ein Poetry Slam statt. „Wir zeigen das Spiel aber natürlich drinnen in der Bar“, betont Wirt Andreas Leitenberger.