Hamburg. Veronika Vogelsang veranstaltet im Juli zwei Flohmärkte mit ganz eigenem Gesicht. Was die Besucher auf dem Parkdeck erwartet.

Der Sommer 2024 ist bisher eher wechselhaft. Viel Regen, dann brennt wieder die Sonne vom Himmel. Wer Lust hat, im Bezirk Bergedorf Stände voll mit Raritäten und Schnäppchen zu durchstöbern und dabei nicht ständig in Richtung Himmel oder Wetter-App schielen möchte, kann sich auf Mitte Juli freuen. Dann veranstaltet Veronika Vogelsang ihre beiden Flohmärkte „Second Emma“ und „Baby-Floh“ – und zwar im Parkhaus des Lohbrügger Marktkauf-Centers (Alte Holstenstraße 30-32), auf der zweiten Parkebene.

Schnell und bequem heißt die Devise bei Vogelsangs Flohmärkten. Die Verkäufer können mit ihren Autos direkt auf die Verkaufsfläche im Parkhaus fahren, wo sie von den „Pink Ladies“ auf ihren Platz eingewiesen werden. Die Waren dürfen dann einfach neben dem eigenen Fahrzeug angeboten werden. „Die Kunden können neben den Schnäppchen vom Flohmarkt auch gleich noch den Wochenend-Einkauf erledigen“, betont Vogelsang.

Schnäppchenjagd für Frauen und für Eltern

Der Second-Hand-Doppelpack beginnt am Freitag, 12. Juli, um 19 Uhr. Bis 22 Uhr ist die Verkaufsfläche männerfreie Zone, bei „Second Emma“ sollen Frauen in Ruhe einkaufen können. Neben Kleidung und Accessoires werden auch Bücher, Stoffe, Wolle oder Deko-Artikel angeboten. Unter den Waren sind laut Veranstaltern auch immer wieder Artikel bekannter Designer zu finden. Trödel vom eigenen Dachboden oder aus dem Keller der Großmutter ist dagegen nicht gefragt. „Es wird quirlig und laut wie auf einem Festival“, verspricht Veronika Vogelsang.

Etwas ruhiger könnte es am Sonnabend, 13. Juli, zugehen, wenn beim „Baby Floh“ von 10 bis 13 Uhr vor allem Eltern das Parkdeck des Marktkauf-Centers bevölkern dürften. Weil der Nachwuchs erfahrungsgemäß stetig in die Länge schießt, dürften viele Mütter, Väter und Großeltern auf gebrauchte Kleidung oder Schuhe setzen. Auf dem Flohmarkt wird aber auch Spielzeug, Kinderwagen oder Betten angeboten. Schwangere dürfen mit einer Begleitperson schon eine halbe Stunde vorher an den Ständen stöbern, damit der Einkauf am Sonnabend nicht in unnötigen Stress ausartet.

Flohmarkt im CCB-Parkhaus am 30. Juni

Die Plätze für Verkäufer sind für beide Veranstaltungen bereits ausgebucht, die Anmeldungen für die kommenden Termine am 9. und 10. August sollen aber bald auf der Website www.veronikas-flohmärkte.de freigeschaltet werden. Die Stellplätze für Auto und Verkaufsstand kosten pauschal 22 Euro. Dazu kommen Parkgebühren, wobei die ersten drei Stunden frei sind.

Schnäppchenjagd im Parkhaus bietet seit März auch das Team von M2-Flohmärkte auf dem Parkdeck 2 des CCB-Fachmarktzentrums (Stuhlrohrstraße 2) an. Dort können Freunde des nachhaltigen Einkaufserlebnisses am Sonntag, 30. Juni, von 10 bis 13 Uhr ebenfalls wettergeschützt nach gut erhaltenen Dingen stöbern.