Hamburg. Konzerte und Poetry Slams locken ab Freitag nach Lohbrügge. Abonnenten der Bergedorfer Zeitung können sogar richtig was sparen.

Die Temperaturen klettern mittlerweile auch in den eindeutig hochsommerlichen Bereich. Gerade rechtzeitig zum Beginn des Sommersalons im Biergarten der Lola (Lohbrügger Landstraße 8). Die Veranstaltungsreihe im Kulturzentrum lockt mit Musik und Kleinkunst. Abonnenten der Bergedorfer Zeitung können bei den Events sogar richtig Eintritt sparen. Und wenn das Wetter doch nicht mitspielen sollte, können die Veranstaltungen einfach in den Innenraum der Lola verlegt werden.

Los geht‘s am Freitag, 28. Juni, mit der Band Hotel Bossa Nova. Die deutsche Kombo mit der portugiesischen Sängerin Liza da Costa spielt ab 20 Uhr. Die Musiker aus Wiesbaden werfen Jazz, Fado, Samba und Bossa Nova in einen Topf. Liza da Costa singt auf Englisch und Portugiesisch, mal ganz sanft, dann wieder rau. Der Auftritt in Lohbrügge ist Teil der Tour zum neuen Album Trés Maneiras, das im Januar dieses Jahres erschienen ist. Die Tickets für diesen Abend kosten im Vorverkauf 18 Euro, an der Abendkasse 22 Euro.

Lola Sommersalon bietet Kultur im Biergarten

Einen Tag später, am Sonnabend, 29. Juni, findet an der Lohbrügger Landstraße ab 20 Uhr der 2. Lola Sommer Slam statt. Bei diesem Poetry Slam treten Anfänger gegen Fortgeschrittene an, Männer gegen Frauen, Lyrik gegen Prosa und Humor gegen Romantik. Hauptsache es passiert etwas – und das in fünf Minuten. Aus dem Publikum wird spontan eine fünfköpfige Jury zusammengestellt, die Punkte verteilt. Wer dabei sein möchte, zahlt zehn Euro im Vorverkauf und zwölf Euro an der Abendkasse.

Weiter geht es dann im August. Das Comedy-Duo Mackefisch entert am Donnerstag, 22. August, die Lola-Bühne. Am Freitag, 23. August, folgt dann die Band Mirage World. Die Gruppe besteht aus Musikern aus fünf Ländern, die sich in Hamburg kennengelernt haben und jeweils einen ganz speziellen Sound aus ihrer Heimat mitbringen. Am Freitag, 30. August, spielt die Reggae-Crossover-Band Nativo aus Kiel. Gegründet wurde sie 2018 von Sänger und Gitarrist Fernando Henriquez, der aus Venezuela stammt. Das Duo Korff Ludewig beendet den Sommersalon dann am Sonnabend, 31. August, mit einer Mischung aus Pop und Kabarett.

Abonnenten der Bergedorfer Zeitung bekommen zwei Karten zum Preis von einer. Dafür müssen die Tickets telefonisch unter der Nummer 040/724 77 35 oder per E-Mail an karten@lola-hh.de bestellt und das Stichwort „Bergedorfer Zeitung“ angegeben werden. Bei der Abholung der Eintrittskarten müssen die Abonnenten dann einfach ihre Treuekarte am Eingang vorzeigen.