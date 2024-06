Hamburg. Naturfreunde können unter fachkundiger Anleitung Insekten und Pflanzen beobachten. Was bei den Exkursionen genau geplant ist.

Alles blüht und sprießt, Vögel und Insekten sind eifrig unterwegs. In den Vier- und Marschlanden gibt es nun viel zu beobachten. Naturfreunde haben die Möglichkeit, sich Flora und Fauna bei Führungen von Experten erläutern zu lassen.

Eine „Führung zu Libellen, Schmetterlingen und anderen Insekten“ in den Borghorster Elbwiesen bietet die Loki-Schmidt-Stiftung am Donnerstag, 4. Juli, an. Interessierte treffen sich um 15 Uhr am Altengammer Hauptdeich, Busstopp „Borghorst Linie 228“. Die Teilnahme an der dreistündigen Exkursion kostet 5 Euro. Um Anmeldung bis Dienstag, 2. Juli, wird gebeten, per E-Mail an boberg@loki-schmidt-stiftung.de oder telefonisch (040/73 03 12 66). Bei Regenwetter fällt die Exkursion aus.

Gemeinsam mit Experten bei Exkursionen die Natur in den Vierlanden erkunden

Der Botanische Verein zu Hamburg organisiert für Freitag, 12. Juli, eine „Kartierexkursion“ in den Vierlanden: Rund um die Bebauung des Curslacker Deichs und des Neuengammer Hausdeichs wird die Flora der Doven-Elbe und des Neuengammer Stichkanals von Experten angeschaut, die Pflanzen bestimmt und in einer speziellen Landkarte (Grundkarte) notiert. Laien dürfen ihnen dabei gern über die Schulter schauen. Treffpunkt ist um 14.40 Uhr die Bushaltestelle „Windpark Neuengamme“ (Buslinien 127 und 227 ab Bahnhof Bergedorf) am Neuengammer Hausdeich.

Zwei Wochen später, am Freitag, 26. Juli, leitet Gerwin Obst im Auftrag des Botanischen Vereins eine Exkursion in Altengamme. Die Teilnehmer besuchen die Schlinz, einen neugestalteten, etwa einen Kilometer langen Priel im Deichvorland. Die Stiftung Lebensraum Elbe hat den Priel im vergangenen Jahr renaturiert. Die umfangreiche Baumaßnahme kostete rund eine Million Euro. Durch die Renaturierung sollen sich an und in der Schlinz weitere Pflanzen- und Tierarten von selbst entwickeln und neu ansiedeln – etwa Röhricht, diverse Uferstauden, Fische und Makrozoobenthos (kleine Krabbeltiere am Gewässergrund).

Die Teilnehmer wollen schauen, ob sich Schierlings-Wasserfenchel angesiedelt hat

Die Teilnehmer der Exkursion wollen sich ein Bild davon machen, welche Pflanzen sich im Bereich des Priels bereits im ersten Jahr nach der Renaturierung angesiedelt haben – möglicherweise auch der Schierlings-Wasserfenchel, der weltweit nur an der Tideelbe wächst. Die Organisatoren werden auch über die Vorbereitung und Durchführung der umfangreichen Baumaßnahme berichten.

Wer bei der Exkursion dabei sein möchte, der kommt auf die Deichrampe gegenüber der Bushaltestelle „Neuengammer Elbdeich“ (Buslinie 227 ab Bahnhof Bergedorf). Die Teilnahme an den Angeboten des Botanischen Vereins ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.