Hamburg. Der Unterhaltungsclub lädt zum traditionellen Armbrustschießen ein. Was bei dem Volksfest in Neuengamme noch geboten wird.

Für die Mitglieder des Unterhaltungsclubs (UC) Flora ist es der Höhepunkt des Jahres: das Vogelschießen auf der Festwiese am Neuengammer Hausdeich, das auch viele Schaulustige lockt. Wer den hölzernen Vogel von einem elf Meter hohen Mast holt, der ist neuer König des Clubs. Am Sonntag, 30. Juni, ist es wieder so weit. Dann greifen die Floraner zur hölzernen Armbrust, um den Vogel um Kopf, Schwanz, Flügel und schließlich – mit einem Königsschuss – um seinen Rumpf zu erleichtern. Der Wettbewerb braucht seine Zeit: In der Vergangenheit konnte das Vogelschießen nicht unter drei Stunden beendet werden.

Beginn ist auf der Festwiese gegenüber den Häusern mit den Nummern 39/41 um 15 Uhr. Für das leibliche Wohl der Armbrustschützen und der Besucher ist gesorgt, es gibt Getränke, Bratwurst, Pommes und Kuchen. Kinder können sich auf einer Hüpfburg austoben. Frauen der Floraner stehen hinter den Verkaufsständen, bieten dort auch selbst gebackene Kuchen an. Der Verein hofft auf viele Zuschauer, zumal die Wetteraussichten gut sind.

UC Flora Neuengamme: Wer wird neuer König?

Das Schießen dauert so lange, weil die Einzelteile des Holzvogels in einer bestimmten Reihenfolge vom Himmel geholt werden müssen. Der am Mast festgebundene Rumpf wird erst gelöst und für den Abschuss freigegeben, wenn Kopf, Schwanz und Flügel bereits zu Boden gefallen sind.

Am Tag vor dem Vogelschießen holen die Mitglieder des 1906 gegründeten Unterhaltungsclubs ihren scheidenden König Norbert Wulff ab. Er hatte den Wettbewerb vor einem Jahr gewonnen, wurde damals traditionell in einer Sänfte über die Wiese getragen. Die Floraner versammeln sich ab 15.30 Uhr am Altengammer Hausdeich in Höhe Haus Nummer 76 und marschieren um 16 Uhr über den Altengammer Marschbahndamm zum Neuengammer Hausdeich, wo der Alt-König wohnt. Begleitet wird der Umzug musikalisch vom Spielmannszug Vierlandria. Im Haus des scheidenden Königs wird dann auf dessen vergangenes Königsjahr angestoßen.