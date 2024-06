Hamburg. Zehn Frauen-, Männer- und gemischte Chöre sowie ein Kinderchor singen in der Kirche St. Johannis. Das Programm wird bunt.

Die Stimmen von 160 Sängerinnen und Sängern werden am Sonntag, 30. Juni, in St. Johannis erklingen. In der Neuengammer Kirche an der Feldstegel beginnt dann um 15 Uhr das Sommerfest der Chormusik. Das Programm gestalten zehn Frauen-, Männer- und gemischte Chöre sowie ein Kinderchor der Vier- und Marschlande. Und das verspricht eine abwechslungsreiche Reise durch verschiedene Genres zu werden, sind die Damen vom Vierländer Frauenchor überzeugt.

Sie sind in diesem Jahr die Ausrichterinnen des Sommerfestes, das früher als Liedertag bekannt war. Sowohl in Ochsenwerder als auch in den Vierlanden luden Marschländer oder Vierländer Chöre dann in verschiedene Kirchen ein. Nach der coronabedingten Pause taten sich die Chöre im Landgebiet dann zusammen und luden erstmals gemeinsam zu einem Sommerfest ein. Auch, weil die Zahl der Chöre insgesamt zurückgeht, erklärt Marita Sannmann.

Zehn Chöre singen beim Sommerfest der Chormusik in Neuengamme

In den vergangenen 24 Jahren, in denen sie sich als Kreisvorsitzende der Vier- und Marschlande im Chorverband Hamburg engagiert, hat sich die Zahl der Chöre im Landgebiet halbiert, gibt es heute noch zehn statt einst 20 Chöre, erklärt Marita Sannmann. Teilweise hätten sich auch bereits Chorgemeinschaften gebildet. Das habe aber auch den Vorteil, dass mit einer größeren Anzahl an Sängerinnen und Sänger ganz andere Stücke mit mehr Power gesungen werden können, als von einem einzigen Chor allein, erklärt Marita Sannmann.

Daher bringt Chorleiter Michael Georgi seine drei Chöre – Gesangverein Harmonie Sande, Harmonia Ochsenwerder und Geesthachter Damenchor 2000 – auch gern als Chorgemeinschaft Elbestrand für Konzerte wie das Sommerfest zusammen. Sie wird in der Kirche St. Johannis ebenso zu hören sein wie die „Harmonie“ und „Harmonia“ allein, der Vierländer Frauenchor und der Kinderchor „Florinis“.

Sommerfest der Chormusik: In der Pause gibt es Kaffee und Butterkuchen

Mit dabei ist auch der Männerchor Cantus-Eintracht, der gemeinsam mit der Geesthachter Liedertafel singt. Der Gospelchor St. Severini wird das Programm ebenso mitgestalten wie der Frauenchor Frohsinn Allermöhe, Concordia Tatenberg gemeinsam mit Frohsinn Melodia aus Spadenland und dem Flora Männerchor aus Zollenspieker.

Gospels, Pop und Schlager werden ebenso erklingen wie klassische Stücke, verrät Angela Becker, die durch das Programm führen wird. Das Konzert wird gut zwei Stunden dauern, zwischendurch gibt es eine etwa dreißigminütige Pause, in der es Butterkuchen und Kaffee gibt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.