Hamburg. Bildhauerin Christiane Lüdtke und Kolleginnen laden zu Ausstellungen und Mitmachaktionen an den Bergedorfer Markt. Gäste willkommen.

Christiane Lüdtke hat sich einen Namen gemacht mit Kunstprojekten an markanten Bergedorfer Orten. Dazu gehört das einstige Glunz-Gartenparadies an der Töpfertwiete, die alte Glasfabrik am Weidenbaumsweg oder die ehemalige Budni-Drogerie im CCB-Fachmarktzentrum. Jetzt knöpft sich die Bergedorfer Bildhauerin das „Plietsch“ im Sachsentor vor.

Zusammen mit der Kunstschule Gärtnerhaus an der Golfstraße in Wentorf will Lüdtke den Treff am Bergedorfer Markt für zwei Wochen zum Haus der Kunst machen. Los geht es am Sonntag, 23. Juni, mit der großen Vernissage um 15 Uhr. Anschließend gibt es einen Modellier-Workshop mit Ton und eine Malerei-Schau. Kurz: Christiane Lüdtke und Künstler-Kollegin Ute Sollmann werden im „Plietsch“ bis zum 6. Juli für zwei Wochen den Stil prägen.

Bergedorfer „Plietsch“ wird für 14 Tage zum Haus der Kunst

Dazu gehören neben den Kursen auch Ausstellungen und nicht zuletzt die Einladung an alle Bergedorfer, sich hier selbst kreativ auszuleben. Denn alles Arbeiten soll öffentlich passieren, zu verschiedenen Präsentationen führen und immer auch offen sein für neue Mitstreiter. Besonders Christiane Lüdtkes Workshop am Mittwoch, 26. Juni, von 15 bis 17 Uhr richtet sich neben den angemeldeten ausdrücklich auch an spontane Teilnehmer.

Auch interessant

So werden die kommenden Künstler-Tage im „Plietsch“ auch zum Einblick in die Arbeitsweise der Kunstschule Gärtnerhaus, die seit 2020 von Lüdtke, Sollmann und vier weiteren Kolleginnen betrieben wird. Dort reicht die Vielfalt vom Malen und Zeichnen über die Bildhauerei bis zum Ausdrucksmalen sowie experimentellen Kunstformen. Und das alles in malerischer Umgebung gleich neben dem Golfplatz.

Wer bei den zwei Kunstwochen im „Plietsch“ dabei sein will, erlebt Ausstellung, Aktionen und natürlich die Künstlerinnen täglich außer montags von 9 bis 18 Uhr. Die Anmeldung zum Workshop (20 Euro Materialgebühr) läuft per E-Mail unter luedtke@gaertnerhaus.de oder Telefon 0171/645 92 31.

upb