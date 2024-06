Lohbrügge. Angeblich drohte ein Wasserschaden in der Wohnung. Doch dann gab es für die 81-Jährige eine ganz böse Überraschung.

Schock für eine Seniorin an der Goerdelerstraße, dabei klang der Mann doch so vertrauenswürdig: Um 15.10 Uhr klingelte am Montag, 17. Juni, ein etwa 30- bis 40-jähriger Mann an ihrer Haustür, den sie in seinem gelb-braunen Pullover als Handwerker erkannte. Und tatsächlich sprach er die 81-Jährige gleich darauf an, dass in ihrer Wohnung ein Wasserschaden drohe, wenn er nicht ganz schnell einschreite.

Natürlich bat sie ihn herein und drehte auf seine Anweisung hin alle Wasserhähne auf. Der Mann verschwand derweil im Wohnzimmer. Als sich die Lohbrüggerin nach einigen Minuten fragte, wie lange die Wasserfontänen noch so heftig sprudeln sollten, suchte sie den angeblichen Klempner vergeblich.

Polizei Hamburg: Falscher Handwerker überrumpelt Seniorin in Lohbrügge

Der Trickbetrüger hatte in der Zwischenzeit alle Schränke und Schubladen durchwühlt und war mit mehreren Tausend Euro Bargeld verschwunden. Ob er noch weitere Beute gemacht hat, war im hinterlassenen Chaos zunächst nicht festzustellen.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, der eine eher dunklere Hautfarbe hatte, aber akzentfrei Deutsch sprach, meldet sich bei der Bergedorfer Polizeiwache unter Telefon 040/428 65 43 10. Die Kripo warnt dringend davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Ihr Tipp: In jedem Fall einen Ausweis verlangen. Falsche Handwerker sind aktuell wieder häufiger unterwegs.