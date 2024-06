Bergedorf. Seit 20 Jahren ziehen sich Werke renommierter Bildhauer wie eine Perlenkette vom Rathaus bis hinauf zur Sternwarte. Das wird gefeiert.

Große Schau für Bergedorfs Geheimtipp in Sachen großformatiger Kunst: Für Sonnabend, 22. Juni, lädt der Verein Skulpturenlandschaft zu Führung und Feier in den Rathauspark und das dahinter liegende Tal der Schulenbrooksbek ein. Von 13 bis 18 Uhr steigt der 20. Geburtstag des Projekts, das Bildhauer Norbert Jäger und ein kleines Team Engagierter 2004 entlang des idyllischen Wanderwegs vom Rathaus bis hinauf zu 1,5 Kilometer entfernten Sternwarte initiierten.

Entlang des Flüsschens stehen bis heute rund 20 teils monumentale Werke international renommierter Künstler wie das stählerne „Chromosom“ von Joachim Röderer aus Magdeburg, das massive Steintor von Emanuela Camacci aus Rom oder der hölzerne „Mann mit Kind“ der Berlinerin Roswitha Schaab. Auch Norbert Jäger selbst ist mit einigen Werken vertreten – und lädt am Sonnabend um 16 Uhr zur Führung durch die Schau unter freiem Himmel ein.

Wer Lust hat, daf sich gern auch selbst als Bildhauer ausprobieren

Zuvor gibt es rund um sein Atelier am Schulenbrooksweg 18 reichlich Kunst und Partystimmung. Wer Lust an der Bildhauerei verspürt, kann sich ab 13 Uhr unter fachkundiger Anleitung an Steinen versuchen. Ein Angebot, das für Erwachsene, aber auch für Kinder gilt.

Zudem sorgen The Rolling Bushmen für jazzige Klänge, gibt es Kaffee und Kuchen im offenen Atelier. Und um 14 Uhr kommt Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann vom nebenan gleichzeitig startenden Rathausfest herüber, um mit Norbert Jäger gemeinsam den runden Geburtstag der Skulpturenlandschaft zu eröffnen.