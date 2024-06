Hamburg. Organisatoren vom Reit- und Fahrverein Vierlanden erwarten Ende Juni wieder rund 550 Reiter. Vorfreude auf die Publikumsmagneten.

Der Reit- und Fahrverein Vierlanden lädt im Jahr seines 100-jährigen Bestehens am Sonnabend, 29. Juni, und Sonntag, 30. Juni, jeweils von etwa 8 bis 18 Uhr zum großen Sommerturnier auf den Turnier- und Geländeplatz gegenüber vom Neuengammer Hausdeich 109 ein. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: „Das Organisationsteam besteht aus etwa sechs bis acht Leuten, die auf ein Helferteam von etwa 50 Mitgliedern unseres Vereins zurückgreifen können. Anlässlich des Jubiläums erhalten alle ein besonderes T-Shirt“, sagt die Vereinsvorsitzende Nicola Timmann.

Sie ist ebenso voller Vorfreude wie Pressesprecherin Nicole Brandl, denn das Turnier erfreut sich im Norden großer Beliebtheit: Im vergangenen Jahr sind etwa 550 Reiter aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern in den verschiedenen Prüfungen gestartet. „Wir erwarten ähnlich viele Meldungen für dieses Jahr“, sagt Nicola Timmann.

Sommerturnier lockt rund 550 Reiter nach Neuengamme

Dennoch habe die Corona-Pandemie auch vieles verändert: „Der Breitensport ist erheblich weniger geworden, es gibt viele Auflagen für die Veranstalter, hinzu kommt, dass die Kosten vom Tierarzt und zur Haltung von Pferden teurer geworden sind“, erklärt die Vereinsvorsitzende. Hinzu käme die Erkenntnis aus der Corona-Zeit, dass man auch ohne Turniere viel Spaß mit den Pferden haben kann, weiß Timmann.

Publikumsmagneten werden in diesem Jahr wieder das Mini-Vierländer-Derby am Sonnabend und am Sonntag das Vierländer Derby sowie „Jump & Run“ sein, ist Nicole Brandl überzeugt. Bei den Vierländer Derbys wird über feste Hindernisse geritten, auch mit Wasserdurchritt. Bei „Jump & Run“ bilden Reiter und Läufer ein Paar, die nacheinander den Parcours mit maximal 65 Zentimeter hohen Hindernissen überwinden. Die Übergabe der Gerte gleicht dabei einem Staffelholz.

100-jähriges Vereinsbestehen soll Ende des Jahres mit einem Reiterball gefeiert werden

„Reizvoll ist unser Sommerturnier auch für die Reiter, weil neben den Geldpreisen auch Ehrenpreise verliehen werden“, sagt Nicola Timmann. Das Orga-Team freut sich aber nicht nur über viele begeisterte Reiterinnen und Reiter, sondern auch über Zuschauer, die dem ganzen Derbycharakter verleihen und für sportliche Stimmung sorgen. Neben selbst gebackenen Kuchen gibt es belegte Brötchen und Salat, Grillwurst und Pommes sowie Getränke.

Das 100-jährige Bestehen des Reit- und Fahrvereins Vierlanden soll auch gegen Ende des Jahres noch einmal gebührend gefeiert werden: Der Reiterball mit Empfang, festlichem Abendessen und offener Disco ist geplant für Sonnabend, 23. November, bei Hartwig Reimers im Gasthof Hitscherberg (Kirchwerder Hausdeich 153).