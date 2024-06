Hamburg. Die wichtigste Hauptwasserleitung Bergedorfs für die Abwasserentsorgung wird gereinigt. Warum dafür Straßen gesperrt werden müssen.

Autofahrer müssen sich erneut auf eine Einbahnstraßenregelung im Bereich Unterer Landweg in Moorfleet einstellen. Von Montag, 17. Juni, an werden Unterer Landweg und Liebigstraße zur Einbahnstraße und sind nur in Richtung Süden weiterhin befahrbar. In Richtung Norden wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet über Pinkertweg und Moorfleeter Straße. Diese Verkehrsführung soll bis Ende Juli beibehalten werden, auch für Busse ist eine Umleitung eingerichtet, informiert Hamburg Wasser.

Grund für die Einbahnstraßenregelung ist die Fortführung der Sanierung der wichtigsten Hauptwasserleitung Bergedorfs und damit die weitere Sicherstellung der Abwasserentsorgung. Die Sielsanierung im Juni beginnt mit aufwendigen Reinigungsarbeiten als Vorbereitung auf die umfangreiche Sanierung des Nebensammlers Bergedorf.

Hamburg: Teile des Unteren Landwegs und Liebigstraße werden Einbahnstraße

Zwar muss dafür die Straße nicht aufgerissen werden und die Arbeiten passieren unter dem Asphalt. Dennoch entsteht ein Baustellenbereich und damit eine eingeschränkte Verkehrsführung. Denn die zum Einsatz kommenden Großgeräte benötigen Platz, der bei normal laufendem Verkehr auf dem Unteren Landweg und auf der Liebigstraße nicht vorhanden ist.

Die nächste Phase der Sanierungsmaßnahme soll im Januar 2025 starten. Zwischen Reinigung und Sanierung liegen so viele Monate, weil millimetergenaue Manschetten angefertigt werden müssen, erklärt Pressesprecherin Anne Vietinghoff. Zwischen den Sielschächten befinden sich mannshohe, begehbare sogenannte Haltungen, in denen das Abwasser transportiert wird. Und diese Haltungen brauchen neue, perfekt sitzende Manschetten, die aus Edelstahl- und Gummiring bestehen. Sie werden extra angefertigt, erklärt die Hamburg-Wasser-Sprecherin, und dann ab Januar eingepasst.

Der Nebensammler Bergedorf ist in einem ersten Bauabschnitt bereit auf gut 1,2 Kilometern erfolgreich gereinigt und saniert worden. Am Montag, 17. Juni, beginnen nun die Arbeiten für den zweiten Abschnitt auf 1,4 Kilometern.