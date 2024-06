Hamburg. Dorfgemeinschaft Billwärder beteiligt sich mit Führung erstmals am „Langen Tag der Stadtnatur“. Eine von vielen Aktionen am Wochenende.

Am „Langen Tag der Stadtnatur“ gibt es am Wochenende, 15. und 16. Juni, mehr als 200 Stadt- und Naturveranstaltungen in Hamburg. Das Schwerpunktthema lautet in diesem Jahr „Extreme Vielfalt“. Erstmals beteiligt sich auch die Dorfgemeinschaft Billwärder an der Bille an der Aktion und lädt am Sonntag, 16. Juni, zu einer Führung ein. Von 15 bis 17 Uhr sollen die Offenlandschaften in Billwerder im Mittelpunkt stehen. Für die Führung hat der Verein, der seit Mai auch als Umweltvereinigung anerkannt ist, den Buchautor und Tierökologen Michael Dudek gewinnen können.

„Können wir uns eine Bebauung leisten in einer Zeit des allgegenwärtigen Massenaussterbens von Tier- und Pflanzenarten und der Vernichtung ganzer Ökosysteme?“, fragt die Dorfgemeinschaft Billwärder, die das Mega-Bauprojekt Oberbillwerder stark kritisiert. „Artenschwund, Klimaerwärmung und Landnutzungsänderung machen uns weltweit schwer zu schaffen“, stellt der Verein fest. In Deutschland seien insbesondere die Arten des Offenlandes, wie etwa Rebhuhn, Grauammer und Feldlerche betroffen. „Sie sind seit Jahrzehnten im Rückgang begriffen“, stellt die Dorfgemeinschaft fest.

Dorfgemeinschaft: Artenreicher Standort ist durch Oberbillwerder akut gefährdet

Wie wichtig ist es, dass in Hamburg Flächen existieren, auf denen diese Arten noch vorkommen?, fragt der Verein. Denn solche Flächen gibt es in Billwerder: „Hier bestehen noch vielfältige Lebensräume nebeneinander.“ Durch die Bebauungspläne ist dieser artenreiche Standort nun allerdings akut gefährdet, kritisiert die Dorfgemeinschaft. Treffpunkt für die Führung ist an der S-Bahn Mittlerer Landweg, Ausgang unten. Die Teilnahme wird ab einem Alter von 14 Jahren empfohlen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten festes Schuhwerk tragen und gern auch ein Fernglas und je nach Wetterlage Regenkleidung mit dabei haben. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind erbeten.

Auch interessant

An dem Programm zum „Langen Tag der Stadtnatur“ beteiligen sich in den Vier- und Marschlanden und Bergedorf verschiedene Anbieter: Etwa auch der Hof Eggers in der Ohe, die Solidarische Landwirtschaft Vierlande (SoLawi), die in Ochsenwerder zeigt, wie nachhaltige Landwirtschaft in der Praxis aussieht, das Schloss der Bergedorfer Museumslandschaft, wo Kinder Saatbomben für mehr Blumen in der Stadt basteln oder Wildnispädagogin Antje Giesenberg, die in Kirchwerder durch einen Naturgarten führt und erklärt, wie Sonderstandorte und ökologische Nischen zu mehr Artenvielfalt beitragen können. Das gesamte Programm ist zu finden im Internet unter https://tagderstadtnaturhamburg.de/.