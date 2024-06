Hamburg. Unbekannter Mann reißt der Seniorin die Handtasche weg und flüchtet. Was bisher zu der Raubtat am Reinbeker Redder bekannt ist.

Die Polizei sucht nach einem äußerst rücksichtslosen Raubüberfall am Sonnabend in Lohbrügge einen unbekannten Mann, der eine ältere Frau bei seinem hinterhältigen Beutezug verletzte. Dabei zeigte sich das 71 Jahre alte Opfer zunächst widerstandsfähiger, als der Täter dachte.

Wie die Polizei mitteilte, ging die 71-Jährige wenige Minuten nach 19 Uhr über den Fanny-David-Weg Richtung Bushaltestelle Haempten am Reinbeker Redder, als sich von hinten der unbekannte Räuber näherte. Der Mann – er soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein – griff sofort nach der Handtasche der Frau, die ihren Besitz aber festhielt, dadurch auf dem Fußweg zu Boden stürzte.

Raubüberfall am Reinbeker Redder: Unbekannter schlägt auf Opfer ein

Der Räuber schlug auf die am Boden liegende Frau ein, bevor er der 71-Jährigen letztlich doch ihre Handtasche entreißen konnte. Er lief in unbekannte Richtung davon. Sein Opfer blieb leicht verletzt im Gesicht und am Ellenbogen zurück, lehnte aber nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte eine weitergehende Behandlung im Krankenhaus ab. Das Landeskriminalamt hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Wer den Handtaschenraub am Sonnabend beobachtet hat und Angaben dazu machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter Telefon 040/428 65 67 89.