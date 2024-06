Bergedorf. Das Starterfeld war so groß wie nie zuvor. Die Zuschauer drängten sich in Massen an der Strecke und bejubelten einen besonderen Rekord.

Der 11. Bergedorfer Citylauf hat am Sonntag eine riesige Begeisterung ausgelöst. Mit 1500 Aktiven war das Teilnehmerfeld so groß wie nie zuvor, und am Ende stand ein ganz besonderer Rekord. Lennart Jordan vom Hamburger SV gewann das Zehn-Kilometer-Rennen in 32:45 Minuten und war damit so schnell wie noch nie ein Läufer zuvor. Für Erstaunen sorgte auch die schnellste Frau. Justyna Kwiatkowska von der TSG Bergedorf startete sowohl über fünf als auch über zehn Kilometer und brachte das Kunststück fertig, beide Strecken zu gewinnen. Auch das hatte es vorher noch nie gegeben.

Bergedorfer Citylauf 2024: Ein Rekord nach dem anderen

Hunderte Zuschauer drängen sich entlang der Strecke. Vor allem beim Kinderlauf, an dem mit über 600 Jungen und Mädchen so viele wie nie zuvor teilnahmen, standen die Massen dicht an dicht. Der Bergedorfer Citylauf wird gemeinsam von der TSG Bergedorf und der Bergedorfer Zeitung ausgerichtet. Boris Schmidt, 1. Vorsitzender der TSG Bergedorf, gab hinterher das Versprechen ab: Auch im nächsten Jahr wird es den Bergedorfer Citylauf wieder geben.