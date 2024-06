Ochsenwerder. Passant hatte am Mittwoch am frühen Nachmittag den Notruf gewählt, weil er eine leblos wirkende Person im Wasser gesehen hat.

Um 14.47 Uhr ging am Mittwoch, 5. Juni, der Notruf ein: Ein Passant hatte ihn gewählt, weil er eine leblos wirkende Person im Becken des Hafen Oortkaten gesehen hatte. Daraufhin eilten Feuerwehr und Polizei an das Oortkatenufer in Ochsenwerder. Die Bergung der laut Auskunft der Feuerwehr Hamburg „leblosen Person mit sicheren Todeszeichen“ sei noch in Gange, teilt die Polizei Hamburg mit.

Im Einsatz sind laut Feuerwehr Hamburg die Freiwillige Feuerwehr Neudorf mit einem Kleinboot, die FF Moorwerder und die Spezial-Einsatz-Gruppe Tauchen der Feuerwehr Hamburg. Weitere Informationen lagen Feuerwehr und Polizei zunächst nicht vor.