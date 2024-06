Hamburg. Das Rieck-Haus in Curslack hat sich für die Sommerferien etwas Besonderes ausgedacht. An fünf Tagen geht es auf Abenteuertour.

Kinder können in den Sommerferien im Rieck-Haus auf Reisen gehen. Und zwar auf eine Reise in die Vergangenheit. Vom 22. bis 26. Juli bietet das Freilichtmuseum am Curslacker Deich 284 für Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren ein Ferienprogramm an. Das Motto lautet dann „Wat löpt op‘n Land“. Denn die Mädchen und Jungen erfahren, wie die Kindheit früher auf dem Lande ausgesehen hat.

An den fünf Tagen gehen die Kinder jeden Tag von 10 bis 15 Uhr auf Abenteuer-Tour und erfahren, wie das Leben einst war, als die Kinder mit Pusterohr und Knallbüchsen spielten, Grütze und Pökelfleisch aßen, mit Pferden und Kühen unter einem Dach auf Stroh in kleinen Kojen schliefen und Strohhut und Zylinder trugen. Dabei gibt es auf dem großen Gelände des beinahe 500 Jahre alten Bauernhauses viel zu entdecken, wird viel gebastelt und gespielt.

Ferienprogramm Hamburg: Im Rieck-Haus erleben Kinder die Vergangenheit

Die Teilnahme kostet für die ganze Woche 60 Euro, mit dem Hamburger Ferienpass 50 Euro. Einzelne Tage zu buchen, ist nicht möglich. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 040/723 12 23.