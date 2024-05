Tatenberg. LSBG tauscht marode Tatenberger Brücke bis 2026 aus. Eine einspurige Verkehrsführung sorgte für Staus. Das soll sich ändern.

Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) erneuert in den kommenden Jahren die Tatenberger Brücke, die auf Höhe der Tatenberger Schleuse und des Deichsiels über die Dove-Elbe führt. Um das sanierungsbedürftige Bauwerk austauschen zu können, wird der Verkehr ab 2025 zwischenzeitlich über eine Behelfsbrücke als Umfahrung geführt. Dafür beginnen am Montag, 3. Juni, die ersten Arbeiten, kündigt der LSBG an. Der Bau der Behelfsbrücke soll voraussichtlich im Herbst 2025 abgeschlossen sein.

Aufgrund der einspurigen Verkehrsführung über die Brücke bildeten sich in den vergangenen Monaten immer wieder Staus. © Thomas Heyen | Thomas Heyen

Die Versorgung der Haushalte und Gewerbebetriebe auf beiden Seiten des Flusses mit Strom, Gas und Wasser ist unterbrechungsfrei während der Sanierungszeit sichergestellt. Dafür haben die Versorgungsunternehmen in den vergangenen Wochen bereits die Leitungen verlegt. Die Arbeiten sind bereits abgeschlossen, sodass der Verkehr bei einer leichten Fahrbahnverengung derzeit zweispurig über die Brücke geführt werden kann, teilt Gasnetz Hamburg mit.

Tatenberger Brücke: Jetzt wird eine Behelfsbrücke als Umfahrung gebaut

Seit Beginn der Bauarbeiten im März war es am Wochenende gerade bei schönem Wetter oder an Feiertagen auf beiden Seiten der Brücke immer wieder zu langen Staus gekommen. Die CDU-Fraktion hatte daraufhin einen Antrag in die Bezirksversammlung eingebracht, um die Baustellen-Lichtzeichenanlage an der Tatenberger Schleuse besser auf die Ampelschaltung am Brennerhof/Moorfleeter Deich abzustimmen. Schließlich werden in den Sommermonaten durch den verstärkten Touristen- und Ausflugsverkehr erfahrungsgemäß noch mehr Autos, Motorräder und Radfahrer den Engpass passieren.

Während der Bauzeit der Behelfsbrücke wird der Kfz-Verkehr einspurig und gesteuert durch Ampelschaltung an der Baustelle vorbeigeleitet. Fußgänger und Radfahrer können während der gesamten Bauzeit den westlichen Gehweg nutzen. Die Tatenberger Brücke wurde Anfang der 1950er-Jahre gebaut und weist aufgrund jahrzehntelanger Nutzung und Witterungseinflüssen zahlreiche Schäden auf. Deshalb soll die Brücke bis 2026 durch einen Neubau ersetzt werden. Die Brücke ist ein wichtiger Teil der Tatenberger Schleuse, die den Unterlauf der Dove-Elbe mit den flussaufwärts gelegenen Sportboot- und Jachthäfen verbindet.