Hamburg. Kleinbagger trifft Leitung bei Erdarbeiten neben der Abfahrtsrampe. Wie es auf der Baustelle am Allermöher Deich nun weitergeht.

Kurzzeitige Aufregung hatte es am Mittwochvormittag, 29. Mai, rund um den Polizeiposten am Allermöher Deich gegeben. Bei Arbeiten wurde durch einen Kleinbagger eine Gasleitung beschädigt.

Aktuell wird neben dem Gebäude mit den markanten roten Rolltoren, in dem bis Ende 2022 die Freiwillige Feuerwehr Allermöhe-Billwerder beheimatet war und seit Januar die Dorfsheriffs Kirsten Falinski und Oliver Wiebcke ihr Büro haben, der Bereich zwischen Treppenabgang zum Büro und Abfahrtsrampe neu gestaltet.

Die Gasleitung (gelb) wurde von Gasnetz Hamburg repariert. © Lena Diekmann | Lena Diekmann

Da ausströmendes Gas sowohl durch ein geräuschvolles Zischen als auch seinen Geruch zu bemerken war, alarmierte Polizeiposten Oliver Wiebcke die Feuerwehr und ließ die Baustelle und Gebäude räumen. Die Straße wurde in beide Fahrtrichtungen vor der Polizeiwache gesperrt. Gasnetz Hamburg konnte die Leckage schnell flicken. Die Erdarbeiten auf der Baustelle wurden am Mittwoch erstmal gestoppt und sollen am Donnerstag, 30. Mai, fortgesetzt werden.