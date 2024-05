Hamburg. Der 31-jährige Unfallverursacher wartete nicht auf die Polizei. Doch er hatte nicht mit der Aufmerksamkeit der Geschädigten gerechnet.

Ein 31-jähriger Mann hat am Mittwochmorgen, 29. Mai, nach einem Unfall auf der Norderelbbrücke das Weite gesucht. Nach Informationen der Hamburger Polizei war der Autofahrer in Fahrtrichtung Süden unterwegs und kollidierte im stockenden Verkehr mit dem Mercedes-Benz einer 47-jährigen Frau. Obwohl bei dem Zusammenstoß Blechschäden entstanden, fuhr der Mann einfach weiter.

Die Geschädigte hatte sich jedoch das Kennzeichen gemerkt und gab die Informationen an die Polizei weiter. Die Beamten fahndeten nach dem Unfallfahrer und fanden ihn schließlich am Veddeler Damm. Auch dort reagierte der 31-Jährige zunächst nicht auf die Aufforderung der Polizei zum Anhalten und setzte seine Fahrt fort. Er konnte jedoch in der Nähe gestellt werden. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Autofahrer keinen gültigen Führerschein besaß.