Hamburg. Wohl wegen des Fahrfehlers einer 22-Jährigen krachte es auf dem Kirchwerder Landweg. In einem Auto saß auch ein Kleinkind.

Bei einem Unfall auf dem Kirchwerder Landweg ist am Montagabend, 27. Mai, eine 40-Jährige leicht verletzt worden. Sie war als Beifahrerin in einem Opel unterwegs. In dem Wagen saß auch ein zweijähriger Junge, der unverletzt blieb.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 18.30 Uhr in Kirchwerder auf gerader Strecke. Der Opel musste dort verkehrsbedingt bremsen. Der nachfolgende VW mit einer 22-Jährigen am Steuer fuhr auf.

40-Jährige bei Unfall auf dem Kirchwerder Landweg verletzt

Zur Höhe des Sachschadens oder auch den genauen Verletzungen der 40-Jährigen konnte die Polizei Dienstag keine Angaben machen. Der Kirchwerder Landweg musste jedoch zur Unfallaufnahme in beiden Richtungen für eine Dreiviertelstunde gesperrt werden.