Hamburg. Beim Stadtrundgang wirft das Kultur- und Geschichtskontor einen Blick in die Vergangenheit des Viertels – und auch auf Abrisssünden.

Es ist ein architektonischer Schatz großbürgerlichen Lebens: Das Bergedorfer Villengebiet entstand ab circa 1860 zwischen Schlosspark und Bergedorfer Gehölz, als wohlhabende Hamburgerhier ihre Sommersitze bauten. Heute ist es das größte zusammenhängende Villengebiet Hamburgs. Doch über die folgenden Jahrzehnte war es auch immer wieder Veränderungen unterworfen.

Die Geschichte des „Bergedorfer Landhausviertels“ ist nun Thema eines historischen Stadtrundgangs, zu dem das Kultur- und Geschichtskontor einlädt. Am Sonnabend, 1. Juni, führt Historiker Christian Römmer zwei Stunden lang durch das Viertel – und wirft einen Blick auf städtebauliche Schätze ebenso wie auf Abrisssünden.

Kultur Hamburg: Historischer Stadtrundgang durch das Bergedorfer Villengebiet

Der Rundgang startet am Kultur- und Geschichtskontor (Reetwerder 17) und führt an der St. Marien-Kirche, der alten Turnhalle am Bult und den ersten Gebäuden der Bergedorfer Mädchenschulen vorbei. Eine weitere Station ist das Haus im Park, dessen Zukunft nach dem Auszug der Körber-Stiftung infrage stand, zumal es laut der Behörden keinen Denkmalwert hat. „Aber kann man das so einfach festlegen? Dies ist eine der Fragen, auf die vor Ort eingegangen wird“, kündigt das Kultur- und Geschichtskontor an. Auch die umstrittene Biografie des Unternehmers und Stifters Kurt A. Körber, dessen Herzensprojekt das Haus im Park war, wird vorgestellt.

Auch interessant

Die Tour führt dann den Reinbeker Weg hinauf. Bergedorf sei erst durch die fortschreitende Industrialisierung als „Luftkurort“ für wohlhabende Hamburger entdeckt worden, so die Historiker. Der Eisenbahnverbindung waren erste Hotel- und Pensionsbauten hier am Reinbeker Weg gefolgt. Zum Ende des 19. Jahrhunderts entstanden kleinere Landhäuser, gefolgt von imposanten Villen für Hamburger Kaufleute, Reeder und Industrielle.

Nach 1900 gab es dann eine rasante Bebauung von der Bille bis an das Bergedorfer Gehölz. 1909 erließ der Bergedorfer Magistrat „Vorschriften für landhausmäßige Bebauung“, die bis heute in abgewandelter Form Rechtsgültigkeit haben und die einen baulichen Wildwuchs verhindern sollten. Ob das immer geklappt hat? Auch darum soll es beim Stadtrundgang gehen.

Treffpunkt für Interessierte ist – ohne Anmeldung – um 14 Uhr am Reetwerder 17. Die Teilnahme kostet 9 Euro.