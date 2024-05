Hamburg. Die Linie X27 ist seit Langem versprochen und soll die Mobilitätswende vorantreiben. Immerhin soll nun eine Haltestelle gebaut werden.

„Warum dauert das eigentlich so lange?“, fragt Dennis Thering, CDU-Fraktionsvorsitzender in der Hamburgischen Bürgerschaft: Schon im Jahr 2021 hatte die Wandsbeker Bezirksversammlung beschlossen, dass eine Express-Buslinie gewünscht sei und bekam von der Verkehrsbehörde folgende Antwort: Langfristig sei „eine weitere schnelle Verbindung zwischen Poppenbüttel und Bergedorf im Rahmen des Hamburg-Taktes geplant“. Bloß sei durch Corona die Nachfrage im öffentlichen Personennahverkehr zurückgegangen, habe sich somit auch die Finanzgrundlage verändert.

„Das ist zweieinhalb Jahre her und passiert ist nichts, auch nicht jetzt mit dem jüngsten Fahrplan“, ärgert sich Thering, der nun in einer Anfrage erneut den Senat mit dem Thema befasste. Die Linie X27 werde kommen, versichert der Senat, mag aber nicht genauer werden, vielmehr nicht konkreter: „Bezüglich des konkreten Zeitpunktes der Inbetriebnahme und eines konkreten Konzeptes sind die Planungen noch nicht abgeschlossen“, heißt es.

Hamburg-Takt: Expressbus Linie X27 lässt weiter auf sich warten

Dabei ist der Streckenverkauf schon abgesteckt: Vom Poppenbütteler Bogen soll es Richtung Saseler Markt gehen, an den U-Bahnstationen Tonndorf und Billstedt vorbei bis zum Boberger Klinikum. Weitere Haltesellen sollen dann die Krusestraße und die Lohbrügger Kirchstraße sein sowie schließlich der Bergedorfer Busbahnhof.

Auf vorgezeichneter Route sollen sechs neue Haltstellen gebaut werden, so auch eine in Lohbrügge, erklärt Rika Bootz, die Referentin für Digitale Kommunikation in der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende: „Es ist vorgesehen, die Haltestelle Lohbrügger Kirchstraße (HAW) im Jahr 2024 mit zwei Haltepunkten neu zu errichten. Diese Haltestelle könnte dann auch von einer X27 genutzt werden.“ Grundsätzliche Überlegungen zum Start der Linie X27 seien „allerdings noch nicht abgeschlossen“.

Buslinie X27: Neue Haltestelle soll noch dieses Jahr gebaut werden

Das muss man sich so vorstellen: Schon heute gibt es eine Haltestelle namens „Lohbrügger Kirchstraße“, die derzeit von den Linien 29, X32 und X80 angefahren wird. Der Stopp liegt aber weit oben, also schon am Knotenpunkt zur Lohbrügger Landstraße. Bald soll es auch im unteren Bereich nahe der B5 eine Haltestelle geben, so Bootz: „Die neu geplante Haltestelle wird sich voraussichtlich eher am anderen Ende der Lohbrügger Kirchstraße befinden und könnte dann auch von einer X27 angefahren werden.“

Also soll es tatsächlich noch in diesem Jahr neue Haltestellen geben, nicht aber den Expressbus? Dazu kann Dennis Thering nur den Kopf schütteln: „Dieser X27 zwischen Poppenbüttel und Bergedorf ist schon lange überfällig, und ich frage mich, warum die Planungen vom Senat dazu weiterhin nicht abgeschlossen sind.“ Bedarf und Finanzierung müssten sich ja kalkulieren lassen. Nicht zuletzt der politische Wille, so der CDU-Politiker: „Wenn der Hamburg-Takt von SPD und Grünen weiterhin so stiefmütterlich geplant wird, dann wird das nichts mit einem attraktiveren Umsteige-Angebot auf den öffentlichen Nahverkehr.“